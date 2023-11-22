"Атеш" потрапив на військову базу ЗС РФ у Криму: що вдалося дізнатися (фото, відео)

Партизани відвідали 126-у окрему бригаду берегової оборони Російської Федерації. Вони провели таємну зустріч із мобілізованими, які є членами руху.

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Українське підпілля провело розвідку військової бази Збройних сил Російської Федерації біля тимчасово окупованого Сімферополя в Криму. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Атеш" провів розвідку військової бази окупантів неподалік Сімферополя", — йдеться у повідомленні.

Агенти партизанському руху знову відвідали 126-у окрему бригаду берегової оборони Російської Федерації в Перевальному Сімферопольському районі. Зокрема, підпілля провело дорозвідку того, що не встигли дізнатися минулого разу, нові дані оперативно передали Силам оборони.

Крім цього, партизанський рух провів таємну зустріч із мобілізованими з цієї бригади, які є членами руху "Атеш".

Також в підпіллі заявили, що більшість початкового складу бригади перестала існувати після 24 лютого 2022 року. Нині переукомплектовані підрозділи цієї бригади воюють на Херсонському напрямку. Натомість агенти руху в бригаді розповіли про "бардак і свавілля" командного складу щодо мобілізованих.

"Від штучного блокування виплат до здирництва різного ступеня. Агенти вивчають настрій для бунту, щоб завербувати ще більше солдатів у наш рух", — додали в "Атеш".

Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що українське підпілля розвідало 126-у окрему бригаду берегової оборони РФ в Перевальному в Криму. Партизанам вдалося дізнатися кількість, стан і номенклатуру військової техніки ворога.

Вночі 22 листопада партизани провели нічну розвідку на військовій базі РФ у Тольятті Самарської області. Зокрема, територія російської бази обгороджена колючим дротом, камерами спостереження та іншими засобами захисту. Підпілля зафіксувало різні типи боєприпасів на військовій базі РФ.