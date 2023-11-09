Дізналися про техніку РФ: "Атеш" потрапив на територію військової частини в Криму (фото)

За інформацією партизанів, російські окупанти активно використовують цистерни з паливом. Під час рейду встановлено кількість та стан бойової техніки ЗС РФ.

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Українське підпілля здійснило чергову розвідку 126-ї окремої бригади берегової оборони Росії у населеному пункті Перевальне в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Нам вдалося дізнатися кількість, стан та номенклатуру військової техніки бригади", — йдеться у повідомленні.

Партизани потрапили на територію частини 126-ї бригади

За словами партизанів, ворог активно використовує цистерни з паливом.

Окрім того, агенти детально вивчили схему патрулювання довкола військової частини.

Партизани потрапили на територію частини 126-ї бригади Партизани потрапили на територію частини 126-ї бригади

Ситуація у Криму

Уночі на 7 листопада у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Окупаційна адміністрація Севастополя повідомила про роботу ППО через атаку безпілотників. Окупанти повідомляли про нібито збиття 5 БПЛА.

Також зазначалося про пожежу в приватному будинку через нібито падіння уламка одного з БПЛА. Вибухи також чули мешканці Бахчисарайського району і біля населених пунктів Саки та Новофедорівка, де розташований аеродром ЗС РФ.

Також 4 листопада українські військові завдали удару по російському кораблю "Аскольд" у Керчі. Відомо, що це один із найновіших кораблів Росії, який є носієм крилатих ракет "Калібр". Він отримав значні пошкодження і, можливо, вже не підлягає ремонту.

Корабель проходив випробувальні періоди та 27 листопада мав бути взятий на озброєння військово-морським флотом Росії.

Нагадаємо, раніше члени партизанського руху "Атеш" заявили про перекидання у Євпаторію російської військової спецтехніки, призначеної для проведення ремонтів.

Також повідомлялось про завезення окупантами до Євпаторії радянських САУ "Гвоздика". Партизани зазначили, що російська армія зазначає великих втрат та змушена використовувати застарілу техніку. Втім у сучасних умовах вона не здатна виконувати потрібні завдання.