ЗС РФ масово завозять до Євпаторії радянські САУ "Гвоздика", — АТЕШ (відео, фото)

Партизани вважають, що російська армія зазнає великих втрат і змушена вдаватися до використання застарілої техніки.

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На тимчасово окупованому півострові Крим партизани помітили перекидання Збройними силами Російської Федерації радянських самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика". Про це партизанський рух АТЕШ повідомив у Telegram.

Вони також опублікували відповідні фотографії та відео російської військової техніки.

"Наш агент повідомляє, що в Євпаторію масово завозять САУ 2С1 "Гвоздика", які так само масово і знищують на фронті", — йдеться в повідомленні.

Партизани зазначили, що російська армія зазнає великих втрат і змушена вдаватися до використання застарілої техніки, яка в сучасних умовах уже не здатна виконувати необхідні завдання.

"Вони відправляють своїх солдатів на техніку, яка з великою ймовірністю може зламатися в найкритичніший момент. Але російський режим не надає великого значення людському життю, навіть життю своїх громадян", — підкреслили в АТЕШ.

Ситуація в Криму

У тимчасово окупованому Криму в ніч на 18 жовтня пролунала серія вибухів. Кримчани повідомили про сильний вибух, який розбудив жителів Євпаторії. Місцеві пабліки також повідомляли про вибух, що стався в Сакському районі, можливо, поблизу селища Заозерне. Є також інформація про вибух у районі села Ромашкіно.

Раніше, 17 жовтня, повідомлялося, що росіяни перекидають значні сили в Джанкой. За словами партизан, окупанти готуються до оборони Криму, оскільки відчувають невпевненість щодо можливості утримання Херсонської та Запорізької областей.