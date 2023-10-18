ВС РФ массово завозят в Евпаторию советские САУ "Гвоздика", — АТЕШ (видео, фото)

Партизаны считают, что российская армия несет большие потери и вынуждена прибегать к использованию устаревшей техники.

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На временно оккупированном полуострове Крым партизаны заметили переброску Вооруженными силами Российской Федерации советских самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика". Об этом партизанское движение АТЕШ сообщило в Telegram.

Они также опубликовали соответствующие фотографии и видео российской военной техники.

"Наш агент сообщает, что в Евпаторию массово завозят САУ 2С1 "Гвоздика", которые также массово и уничтожаются на фронте", — говорится в сообщении.

Партизаны отметили, что российская армия несет большие потери и вынуждена прибегать к использованию устаревшей техники, которая в современных условиях уже не способна выполнять необходимые задачи.

"Они отправляют своих солдат на технику, которая с большой вероятностью может сломаться в самый критический момент. Но российский режим не придает большого значения человеческой жизни, даже жизни своих граждан", — подчеркнули в АТЕШ.

Ситуация в Крыму

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 18 октября прозвучала серия взрывов. Крымчане сообщили о сильном взрыве, который разбудил жителей Евпатории. Местные паблики также сообщали о взрыве, произошедшем в Сакском районе, возможно, вблизи поселка Заозерное. Имеются также информация о взрыве в районе села Ромашкино.

Ранее, 17 октября, сообщалось, что россияне перебрасывают значительные силы в Джанкой. По словам партизан, оккупанты готовятся к обороне Крыма, поскольку испытывают неуверенность относительно возможности удержания Херсонской и Запорожской областей.