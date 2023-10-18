Россия глушит GPS и связь в Крыму, защищаясь от США: как страдают жители полуострова

Комплексы РЭБ оккупантов не могут выборочно подавлять американские системы, поэтому возникают большие проблемы и в гражданском секторе.

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Жители отдельных районов Крыма все чаще и чаще остаются без мобильной связи и спутниковой навигации из-за действия военных "глушилок" армии России, которая с помощью средств радиоэлектронной борьбы пытается помешать спутникам и дронам США разведывать ситуацию возле оккупированного полуострова. Об этом в своем большом материале пишет "Крым.Реалии".

С самого начала нападения России на Украину связь в Крыму становится с каждым днем все хуже и хуже, отмечает издание. В последнее время в прибрежных районах полуострова установили десятки новых вышек с антеннами, которые не всегда похожи на базовые станции мобильной связи, а скорее всего являются средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

На проблемы с приемом GPS-сигнала постоянно жалуются таксисты Севастополя, которые больше остальных страдают от отсутствия связи со спутниками, ведь они не могут заниматься перевозками пассажиров. Об отсутствии спутниковых сигналов пишут в соцсетях и местные автомобилисты, сообщает издание, а так же пассажиры городских автобусов и троллейбусов жалуются, что перестало работать приложение для отслеживания общественного транспорта. Сервис "Яндекс.Карты" поясняет, что информации о движении транспорта в выбранной области карты нет, а приложение "Умный транспорт" при загрузке выдает сообщение: "По техническим причинам трансляция временно приостановлена".

Российская система РЭБ "Поле-21", которая глушит связь в Крыму Фото: АрмияInform

Впрочем, как отмечает, издание, глушить спутники и связь на территории аннексированного Крыма оккупанты стали еще за несколько лет до начала полномасштабного вторжения. Еще в 2019 году в отчете американской неправительственной организации C4ADS указывалось, что Россия использует оборудование электронной войны для дезориентации системы спутниковой навигации GPS. С технической точки зрения это может осуществляться с применением российского комплекса радиоэлектронной борьбы "Поле-21". Это средство РЭБ позволяет глушить сигналы спутниковой навигации всех существующих сегодня систем – GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou. Система состоит из станции радиопомех Р-340РП, подключенной к передающим антеннам сотовой связи на вышках.

"Поле-21" можно включать в одном конкретном районе, в котором требуется отключение спутниковой навигации. Технические подробности о самой системе не разглашаются. Известно только, что ее разработкой занимался Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы. Система радиоподавления не способна выборочно глушить какую-то одну систему спутниковой навигации, ставя помехи по всему навигационному частотному диапазону и именно поэтому местные жители остаются без связи, отмечает издание.

Ранее Фокус рассказывал, почему санкции не вредят российским средствам РЭБ. Майор запаса ВСУ заявил, что вражеские средства РЭБ — "неплохие", ведь для их работы не нужен искусственный интеллект или другие "большие технологии".