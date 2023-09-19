"Повторит судьбу аналогов": в Крыму обнаружена белорусская система РЭБ, — Атеш (фото)

По словам партизан движения "АТЕШ", на том же месте также может располагаться и некий пункт управления.

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На территории Крыма обнаружена белорусская система радиоэлектронной борьбы. Об этом вечером 18 сентября сообщили партизаны движения "АТЕШ" в Telegram.

"После того как мы обнаружили данную станцию и обнародовали ее положение, рашисты оставили ее там же. Вероятно, там находиться какой-то пункт управления помимо средств РЭБ", — сказано в сообщении.

Судя по карте, которую опубликовали партизаны, система находится недалеко от села Раздолье.

"Учитывая увеличивающуюся тенденцию прилетов в Крыму, можно рассчитывать, что этот комплекс повторит судьбу российских аналогов", — отметили в движении "АТЕШ".

Партизаны группы "АТЕШ" показали дислокацию белорусской системы РЭБ в Крыму

Напомним, что в Офисе президента Украины заявили, что ВСУ готовятся деоккупировать Крым. В интервью советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что россияне помышляют только об обороне, а о наступлении и помнить забыли. Украина нуждается в большей поддержке от западных партнеров в том, что касается авиации.

Также глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что ВСУ могут разорвать сухопутный коридор РФ с Крымом. По его словам, у РФ абсолютно нет стратегического резерва. Она имеет лишь 80% личного состава и 55% техники от необходимого количества.