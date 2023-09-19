"Повторить долю аналогів": у Криму виявлено білоруську систему РЕБ, — Атеш (фото)

За словами партизанів руху "АТЕШ", на тому самому місці також може розташовуватися і якийсь пункт управління.

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На території Криму виявлено білоруську систему радіоелектронної боротьби. Про це ввечері 18 вересня повідомили партизани руху "АТЕШ" у Telegram.

"Після того як ми виявили цю станцію і оприлюднили її положення, рашисти залишили її там же. Ймовірно, там знаходиться якийсь пункт управління, крім засобів РЕБ", — ідеться в повідомленні.

Судячи з карти, яку опублікували партизани, система розташована недалеко від села Роздолля.

"З огляду на зростаючу тенденцію прильотів до Криму, можна розраховувати, що цей комплекс повторить долю російських аналогів", — зазначили в русі "АТЕШ".

Партизани групи "АТЕШ" показали дислокацію білоруської системи РЕБ у Криму

Нагадаємо, що в Офісі президента України заявили, що ЗСУ готуються деокупувати Крим. В інтерв'ю радник глави ОП Михайло Подоляк розповів, що росіяни думають тільки про оборону, а про наступ і пам'ятати забули. Україна потребує більшої підтримки від західних партнерів у тому, що стосується авіації.

Також глава ГУР Кирило Буданов заявив, що ЗСУ можуть розірвати сухопутний коридор РФ із Кримом. За його словами, у РФ абсолютно немає стратегічного резерву. Вона має лише 80% особового складу і 55% техніки від необхідної кількості.