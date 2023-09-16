"Йдемо далі": у ССО розкрили деталі ударів по флоту РФ у Криму (відео)

Україна в ніч на 13 вересня завдала удару по Севастопольському судноремонтному заводу, внаслідок чого пошкоджено великий десантний корабель "Мінськ" і дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону". Оператори ССО висадилися на берег Криму і скоригували вогонь по флоту РФ.

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У Силах спеціальних операцій ЗСУ розкрили деталі знищення корабля та підводного човна Чорноморського флоту РФ. Про це українські воїни розповіли у своєму Telegram.

Повідомляється, що успішна операція в Криму стала можливою саме завдяки ССО. В окремому роді сил ЗСУ розповіли, як провели операцію.

"ССО отримали інформацію із декількох джерел про ймовірне розташування великого десантного корабля "Мінськ" і дизель-електричного підводного човна "Ростов-на-Дону" на одному з судноремонтних підприємств в Севастополі", — зазначають українські захисники.

Після цього з метою ідентифікації цілей, наведення та коригування вогню, а також розвідки на оперативній глибині противника залучили операторів ССО, які на човнах підійшли до безпечного місця та добралися до берега завдяки підводним засобам доставки.

Провівши успішну інфільтрацію, ССО приступили до виконання основної частини операції в Криму. Ідентифікація та наведення на ціль були здійснені за допомогою спеціальних технічних засобів.

Чорноморський флот РФ Фото: ТАСС

"Під час безпосереднього ураження група здійснювала коригування вогню і підтвердження знищення цілей", — розповідають у ССО, додавши, що після цього була здійснена ексфільтрація.

"Все це стало можливим завдяки професіоналізму та зухвалості наших воїнів!… Йдемо далі" — наголосили воїни окремого роду сил ЗСУ.

Зазначимо, що в ніч на 13 вересня 2023 року Чорноморський флот РФ втратив відразу два військових кораблі, які базувались у Севастополі. Пошкодження десантного корабля "Мінськ" та підводного човна "Ростов-на-Дону", за словами експертів, є дійсною болючою для Росії. А першого вже навряд чи зможуть відновити.

Нагадаємо, у ЗСУ розповіли, яке озброєння використали для ударів по "Мінську" та "Ростову-на-Дону".

Також Фокус писав про думку експерта про наслідки удару по російських кораблях у Криму в ніч на 13 вересня.