"Идем дальше": в ССО раскрыли детали ударов по флоту РФ в Крыму (видео)

Украина в ночь на 13 сентября нанесла удар по Севастопольскому судоремонтному заводу, в результате чего повреждены большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону". Операторы ССО высадились на берег Крыма и скорректировали огонь по флоту РФ.

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В Силах специальных операций ВСУ раскрыли детали уничтожения корабля и подводной лодки Черноморского флота РФ. Об этом украинские воины рассказали в своем Telegram.

Сообщается, что успешная операция в Крыму стала возможной именно благодаря ССО. В отдельном роде сил ВСУ рассказали, как провели операцию.

"ССО получили информацию из нескольких источников о вероятном расположении большого десантного корабля "Минск" и дизель-электрической подводной лодки "Ростов-на-Дону" на одном из судоремонтных предприятий в Севастополе", — отмечают украинские защитники.

После этого с целью идентификации целей, наведения и корректировки огня, а также разведки на оперативной глубине противника привлекли операторов ССО, которые на лодках подошли к безопасному месту и добрались до берега благодаря подводным средствам доставки.

Проведя успешную инфильтрацию, ССО приступили к выполнению основной части операции в Крыму. Идентификация и наведение на цель были осуществлены с помощью специальных технических средств.

Черноморский флот РФ Фото: ТАСС

"Во время непосредственного поражения группа осуществляла корректировку огня и подтверждение уничтожения целей", — рассказывают в ССО, добавив, что после этого была осуществлена эксфильтрация.

"Все это стало возможным благодаря профессионализму и дерзости наших воинов! …. Идем дальше" — отметили воины отдельного рода сил ВСУ.

Отметим, что в ночь на 13 сентября 2023 года Черноморский флот РФ потерял сразу два военных корабля, которые базировались в Севастополе. Повреждение десантного корабля "Минск" и подводной лодки "Ростов-на-Дону", по словам экспертов, является действительно болезненным для России. А первого уже вряд ли смогут восстановить.

Напомним, в ВСУ рассказали, какое вооружение использовали для ударов по "Минску" и "Ростову-на-Дону".

Также Фокус писал о мнении эксперта касательно последствий удара по российским кораблям в Крыму в ночь на 13 сентября.