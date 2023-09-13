Storm Shadow или "тайная" ракета Украины? Чем ударили по БДК "Минск" и подлодке РФ в Крыму

Военные объекты РФ в Севастополе считались самыми охраняемыми в Крыму, но дальнобойные ракеты оказались эффективнее. Очереди по ремонту кораблей на Севастопольском морском заводе были расписаны на год вперед. Теперь россиянам придется искать новое безопасное место, а не гоняться за украинскими истребителями Су-24.

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Во временно оккупированном Севастополе ночью 13 сентября раздалась серия взрывов. По версии Минобороны России, ВСУ ударили десятью крылатыми ракетами по Севастопольскому морскому заводу имени Серго Орджоникидзе.

Российские системы ПВО якобы уничтожили семь крылатых ракет, а корабль "Василий Быков" — все безэкипажные катера. В результате попадания на южной площадке Севморзавода начался пожар, пострадало 24 человека, четверо из них — в состоянии средней степени тяжести.

Генерал-лейтенант Воздушных сил Украины Николай Олещук после взрывов в Севастополе поблагодарил пилотов ВСУ за работу и "шторм" для оккупантов. Украинская разведка заявила о повреждении большого десантного корабля "Минск" и подводной лодки "Ростов-на-Дону".

Storm Shadow или модернизированная "Р-360". Какими ракетами могли ударить по Севастополю

На вооружении ВСУ из западного дальнобойного вооружения есть лишь британские ракеты Storm Shadow/SCALP-EG. Дальность их поражения превышает 500 километров, но в экспортной версии ее сократили до 250-270 километров. Боеприпасы запускают с истребителя Су-24. Силы обороны Украины официально не отчитывались, каким оружием ударили по вражеским объектам в Севастополе.

Российские военные эксперты говорят, что удар по заводу в Крыму, вероятно, был нанесен ракетами Storm Shadow. Доктор военных наук Константин Сивков заявил РИА Новости, что теперь ВС РФ нужно найти и уничтожить самолеты ВСУ на земле. Подобная атака требовала минимум пяти самолетов типа Су-24, добавил он.

Удары по Севастополю ночью 13 сентября, как пишут российские военкоры, впервые нанесли управляемыми ракетами РСЗО M270 и крылатыми ракетами Storm Shadow. Атаку якобы координировали британские разведчики, добавляют пропагандисты.

Комментируя атаку по объектам в Севастополе, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко вспомнил о "тайной ракете" с серьезными показателями дальности, сделанную в Украине.

Западные СМИ ранее писали об атаке такой ракетой утром 24 августа в районе мыса Тарханкут в оккупированном Крыму российской системы ПВО С-400. Для направления ракеты разработали специальную и точную систему наведения GPS.

"Многие допускали, что это модернизированный вариант "Р-360" противокорабельного комплекса "Нептун". Хотя секретарь СНБО Алексей Данилов говорил о новой, полностью украинской разработке. На мысе Тарханкут тоже чем-то ударили по установке С-400 и это были не Storm Shadow. Вспоминается и попадание по Чонгарскому мосту, британские ракеты хорошо себя там показали, российская ПВО их не увидела", — заметил эксперт в беседе с Фокусом.

Намерения ВС РФ ударить в ответ по украинским Су-24 останутся в области фантастики, поскольку система безопасности давно налажена. Истребители быстро переместят на другие аэродромы, полагает Коваленко.

"Расчищается дорога в Крым"

Обозреватели "Русской службы" ВВС считают удар по Севморзаводу самой крупной атакой по городу за все время с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. По идее, военные объекты РФ в Севастополе должны быть самыми охраняемыми в Крыму, но ВСУ мастерски провели сложную операцию.

"Судя по результатам, включая заявленные сбитые ракеты, Украине удалось "перегрузить" противовоздушную оборону массированным ракетным пуском, и та просто не справилась с таким количеством целей", — указали журналисты.

В обоих доках Севморзавода были корабли, что говорит о его работе и востребованности российскими военными.

Силы обороны Украины проводили работу по выбиванию российских систем ПВО с 23 августа. Уничтожение российской С-400 на мысе Тарханкут было только началом, пояснил Фокусу глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Еще один пример — захват ценного российского радара "Нева-Б" во время успешной операции по возвращению контроля над "вышками Бойко" в Черном море. Данный комплекс должен был отслеживать практически все воздушные цели над полуостровом, говорит эксперт.

"Военная разведка лишила ВС РФ глаз и ушей в северо-западной акватории Черного моря. Расчищается дорога в Крым. Важный результат атаки — поражение большого десантного корабля и подводного носителя ракет "Калибр". Подлодку в море достать нереально, это можно сделать во время ее нахождения в доке", — добавил Кузан.

Севморзавод — важное место для ремонта кораблей, очереди расписаны на год и повреждение дока повлечет большие срывы в графиках ремонта, считает глава центра.

Напомним, через полчаса после взрывов в Севастополе перестал работать спутниковый интернет Starlink. Компания сообщала о масштабном сбое в работе сети.

Фокус также писал о масштабной атаке БПЛА по российским городам в ночь на 30 августа. Во время атаки морские беспилотники поражали цели в бухте в Севастополе.