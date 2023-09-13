"Поблагодарю пилотов": в Воздушных силах намекнули, как атаковали корабли в Севастополе

Командующий ВС ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук написал, что поблагодарит пилотов за "замечательную боевую работу". По предварительным данным, в результате удара повреждены БДК "Минск" и субмарина "Ростов-на-Дону".

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В ночь с 12 на 13 сентября был нанесен удар по кораблю и субмарине российских войск во временно оккупированном Севастополе. Командующий Воздушных сил намекнул, чем могли наносить удар.

Генерал-лейтенант Воздушных сил Украины Николай Олещук написал, что он благодарит пилотов, пока оккупантов "штормит" в Севастополе.

"А пока оккупантов "штормит" и они до сих пор оправляются от ночного хлопка в Севастополе, поблагодарю пилотов Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за прекрасную боевую работу!" — написал Олещук.

Известно, что у Воздушных сил есть только одно дальнобойное оружие — крылатые ракеты Storm Shadow / SCALP-EG. Их дальность поражения составляет более 500 километров, однако на экспорт их дальность поражения ограничена на уровне 250-270 км. Носителем боеприпаса является Су-24, что показали на фотографиях Воздушных сил. Однако официально не называлось, каким оружием били по вражеским объектам.

Владимир Зеленский расписывается на ракете SCALP EG, подвешенной на Су-24 Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

Напомним, в результате ударов, по предварительным данным, загорелся большой десантный корабль "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону". Кроме этого в СМИ писали со ссылкой на ГУР, что был поврежден судоремонтный завод им. Орджоникидзе в Севастополе.

Оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что силы ПВО отработали, однако не было сообщено, сколько целей поражено.