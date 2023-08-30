Смогут долететь до Москвы: Украина модернизирует ракеты "Нептун", — СМИ

Украина разработала систему наведения GPS, которая направляет ракету в заранее определенное место. Инфракрасная головка самонаведения ракеты ищет цель и фиксирует ее, используя предварительно загруженное изображение, а затем ее атакует.

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Украина совершенствует ракеты "Нептун", чтобы они смогли поражать цели в Москве и других отдаленных регионах России. Об этом говорится в статье проекта The War Zone издания The Drive.

Источники в Минобороны Украины сообщили изданию, что ВСУ намерены нанести удар по российской столице и другим объектам внутри РФ, использовав варианты ракеты "Нептун", модифицированных на боеприпасы класса "земля — земля".

По словам источника из украинского оборонного ведомства, 24 августа в районе мыса Тарханкут в Еленовке в оккупированном Крыму российская система ПВО С-400 была атакована модифицированным "Нептуном".

Отмечается, еще в апреле 2023 года в Минобороны сообщали, что Украина работает над переоборудованием P-360 "Нептун" в оружие наземного поражения, но для этого ей была нужна новая система наведения, которой в то время еще не было. Система была близка к завершению, но нужны были определенные виды микросхем.

28 августа этот чиновник заявил, что Украина разработала систему наведения GPS, которая направляет ракету в заранее определенное место. Инфракрасная головка самонаведения ракеты ищет цель и фиксирует ее, используя предварительно загруженное изображение, а затем ее атакует. Если ракета не может поразить цель, она прекращает атаку.

Эксперты The War Zone считают, что такую модификацию ракеты было бы трудно обнаружить и заглушить с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Чиновник из Минобороны рассказывает, что переоборудованный "Нептун" имеет дальность около 400 км и полезную нагрузку около 350 кг. Из недостатков — запуску дозвуковой ракеты могут помешать современные системы противовоздушной обороны РФ, а также небольшое количество таких "Нептунов".

"Произведено всего пару десятков", — сказал чиновник.

Напомним, что флагман Черноморского флота крейсер "Москва" был уничтожен в апреле прошлого года именно украинскими ракетами "Нептун".

Ранее сообщалось, что Украинская крылатая ракета "Нептун", которая стоит на вооружении ВМС ВСУ, уничтожила важные российские военные цели: радар "Подлет" и пусковую установку С-400 "Триумф".