Уничтожение крейсера "Москва": судьба около 500 российских моряков неизвестна

Украинский журналист Роман Цимбалюк рассказал о спасении начальника медслужбы русского военного корабля и еще 14 моряков. Машины скорой помощи доставили их в Севастополь.

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В Севастополь из российского военного корабля "Москва" перевезли 14 моряков, судьба других 496 членов экипажа неизвестна. Об этом написал в Facebook украинский журналист Роман Цимбалюк.

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По его данным, в числе спасенных оказался начальник медицинской службы корабля. Военнослужащие, по данным журналиста, прибыли к причалу на скоростном катере. Там их ожидали машины скорой помощи.

[ + – ] Цимбалюк отметил, что спасли начальника медслужбы крейсера

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас ранее говорил, что власти Турции и Румынии заявили о затоплении судна. Турецкий чиновник это не прокомментировал. Он опроверг заявления, что один из турецких кораблей спасал членов экипажа крейсера "Москва".

Крейсер "Москва" – как подбили русский военный корабль

Военный корабль "Москва" участвовал в нападении на остров Змеиный в начале полномасштабной войны с РФ и стал интернет-мемом о "русском корабле". Представители украинской власти 13 апреля сообщили о попадании в корабль ракет "Нептун". Глава Одесской ОВА Максим Марченко добавил, что крейсер "Москва" ушел в направлении, куда его послали пограничники острова Змеиный.

В российских Telegram-каналах писали, что члены экипажа "Москвы" отвлекались на противодействие беспилотникам Bayraktar TB2 и в это время их подбили ракетами.

Утром 14 апреля СМИ сообщили, что "флагман Черноморского флота" из-за тяжелых повреждений накренился на левый борт и утонул. Министерство обороны РФ заявило о пожаре на судне из-за детонации боезапаса. Пентагон признал, что военный корабль поврежден, но продолжает находиться на плаву.

По словам эксперта по вопросам флота Джонатана Бентама из института стратегических исследований, "Москва" оснащен трехуровневой системой ПВО, она должна была защитить корабль от удара ракетами "Нептун".

Фокус разбирался, на что способен противокорабельный комплекс "Нептун". Скорость полета его ракеты – около 900 км/ч.