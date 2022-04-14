Российский военный корабль "Москва" поврежден, но на плаву, — Пентагон

США подтвердили повреждение. Представители Украины заявляют об ударе противокорабельной ракетой "Нептун" украинской разработки. В РФ утверждают, что произошел пожар.

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Пресс-секретарь Пентагона контр-адмирал в отставке Джон Кирби признал, что российский военный корабль "Москва" поврежден, но находится на плаву. Накануне, 13 апреля, на одном из трех крейсеров российских ВМФ, который находился в пределах 60 миль от Одессы, произошел довольно ощутимый взрыв. Об этом сообщает MSNBC.

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По сообщениям представителей Украины, был нанесен ракетный удар противокорабельной крылатой ракетой "Нептун" украинской разработки.

Причины произошедшего доподлинно не установлены. Сейчас корабль находится на плаву и перемещается своим ходом. Крейсер взял курс на восток и, судя по всему, направляется в порт Севастополя для ремонта.

"Возможно, украинская береговая охрана нанесла по нему удар. Такую вероятность нельзя исключать", — объяснил глава пресс-службы Пентагона.

Представители российской стороны, в свою очередь, заявляют, что повреждение на корабле возникло из-за пожара.

Аналитики считают, что потеря военного корабля "Москва", который в первый день масштабного российского военного вторжения участвовал в нападении на остров Змеиный, не повлияет на ход войны. Но все же, если подтвердятся сообщения о попадании ракетой "Нептун", которые прежде не применялись в боевых условиях, это станет сигналом того, что Украина обладает серьезным военным потенциалом, что может служить устрашающим фактором для последующих атак ВМФ РФ. И, возможно, российскому военному командованию придется отказаться от своих планов по нападению на Украину со стороны моря.

Генерал-лейтенант Бен Ходжес объяснил, что российские корабли уже не смогут беспрепятственно приближаться к украинскому побережью.

Беспилотные катера для Украины

Кирби подчеркивает важность для Украины береговой охраны, когда россияне пытаются оказывать давление, используя свое некоторое преимущество на Донбассе, где сосредоточивают свои силы.

В новом пакете военной помощи Украине на 800 млн долларов присутствуют и беспилотные плавсредства для береговой охраны.

Ранее Фокус сообщал, что Латвия предоставила Украине военную помощь в размере трети своего оборонного бюджета. По словам президента страны Эгила Ливитса, сейчас Украина получает оружие от некоторых стран НАТО, однако, по его мнению, помогать должны все страны-участницы блока.