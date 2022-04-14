Російський військовий корабель "Москва" пошкоджений, але на плаву, — Пентагон

США підтвердили пошкодження. Представники України заявляють про удар протикорабельної ракети "Нептун" української розробки. У РФ стверджують, що сталася пожежа.

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Прессекретар Пентагону контрадмірал у відставці Джон Кірбі визнав, що російський військовий корабель "Москва" пошкоджений, але перебуває на плаву. Напередодні, 13 квітня, на одному з трьох крейсерів російського ВМФ, який знаходився за 60 миль від Одеси, стався досить відчутний вибух. Про це повідомляє MSNBC.

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За повідомленнями представників України, завдано ракетного удару протикорабельною крилатою ракетою "Нептун" української розробки.

Причини того, що сталося, достеменно не встановлені. Зараз корабель перебуває на плаву та переміщається своїм ходом. Крейсер узяв курс на схід і, судячи з усього, прямує до порту Севастополя для ремонту.

"Можливо, українська берегова охорона завдала удару по ньому. Таку ймовірність не можна відкидати", — пояснив глава пресслужби Пентагону.

Зі свого боку представники російської сторони заявляють, що пошкодження на кораблі сталися через пожежу.

Аналітики вважають, що втрата військового корабля "Москва", який у перший день масштабного російського військового вторгнення брав участь у нападі на острів Зміїний, не вплине на перебіг війни. Але все ж таки, якщо підтвердять повідомлення про попадання ракетою "Нептун", які раніше не застосовували в бойових умовах, це стане сигналом того, що Україна має серйозний військовий потенціал, що може бути страшним фактором для наступних атак ВМФ РФ. І, можливо, російському військовому командуванню доведеться відмовитися від своїх планів нападу на Україну з боку моря.

Генерал-лейтенант Бен Ходжес пояснив, що російські кораблі не зможуть безперешкодно наближатися до українського узбережжя.

Безпілотні катери для України

Кірбі наголошує на важливості для України берегової охорони, коли росіяни намагаються тиснути, використовуючи свою певну перевагу на Донбасі, де зосереджують свої сили.

У новому пакеті військової допомоги Україні на 800 млн доларів є й безпілотні плавзасоби для берегової охорони.

Раніше Фокус повідомляв, що Латвія надала Україні військову допомогу в розмірі третини свого оборонного бюджету. За словами президента країни Егілса Лівітса, зараз Україна отримує зброю від деяких країн НАТО, проте, на його думку, допомагати мають усі країни-учасниці блоку.