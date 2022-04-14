Латвія передала Україні допомоги на третину свого оборонного бюджету, — президент країни

За словами Егіла Лівітса, нині Україні допомагають зброєю деякі країни НАТО, але допомагати повинен весь Альянс.

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Президент Латвії Егіл Левітс заявив, що його країна за два місяці війни передала Україні вже одну третину річного військового бюджету. Про це стало відомо з трансляції брифінгу п'яти президентів у Києві.

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Вказується, що країни-члени НАТО допомагають Україні, що багато чого означає. Левітс наголосив, що допомагати повинен весь Альянс. Постачання при цьому мають містити в собі необхідну й ефективну зброю для української армії.

"Ми в Латвії протягом двох місяців витратили вже одну третину нашого річного військового бюджету на те, щоб збудувати військову міць України", — заявив латвійський президент.

Додамо, що в бюджеті на 2022 рік у Латвії передбачено 758 млн євро на оборону. Це становить 2,05% від ВВП країни. Виходячи з цих даних виходить, що Латвія передала Україні військову допомогу приблизно на 250 млн євро.

Нагадаємо, 13 квітня у Київ прибули президенти Польщі, Латвії, Литви та Естонії. У процесі візиту лідери країн обговорювали з Україною військову допомогу.

10 квітня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон також зустрічався з президентом Зеленським. Було анонсовано додаткову військову допомогу.