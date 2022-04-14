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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Латвія передала Україні допомоги на третину свого оборонного бюджету, — президент країни

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допомога Україні
Фото: Скріншот

За словами Егіла Лівітса, нині Україні допомагають зброєю деякі країни НАТО, але допомагати повинен весь Альянс.

Президент Латвії Егіл Левітс заявив, що його країна за два місяці війни передала Україні вже одну третину річного військового бюджету. Про це стало відомо з трансляції брифінгу п'яти президентів у Києві.

Вказується, що країни-члени НАТО допомагають Україні, що багато чого означає. Левітс наголосив, що допомагати повинен весь Альянс. Постачання при цьому мають містити в собі необхідну й ефективну зброю для української армії.

"Ми в Латвії протягом двох місяців витратили вже одну третину нашого річного військового бюджету на те, щоб збудувати військову міць України", — заявив латвійський президент.

Додамо, що в бюджеті на 2022 рік у Латвії передбачено 758 млн євро на оборону. Це становить 2,05% від ВВП країни. Виходячи з цих даних виходить, що Латвія передала Україні військову допомогу приблизно на 250 млн євро.

Нагадаємо, 13 квітня у Київ прибули президенти Польщі, Латвії, Литви та Естонії. У процесі візиту лідери країн обговорювали з Україною військову допомогу.

10 квітня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон також зустрічався з президентом Зеленським. Було анонсовано додаткову військову допомогу.