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Борис Джонсон прогулявся центром Києва й отримав несподіваний подарунок

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Фото: Facebook / Володимир Зеленський | Володимир Зеленський і Борис Джонсон у Києві

Напередодні британський прем'єр-міністр приїхав із неоголошеним робочим візитом в Україну та провів переговори з президентом Володимиром Зеленським

Візит до Києва прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона став сюрпризом: про переліт заздалегідь не повідомлялося. Згодом представник британського прем'єра уточнив, що Джонсон поїхав до Києва, щоб особисто зустрітися з українським президентом на знак солідарності з українським народом. Після офіційної зустрічі Джонсон прогулявся центром Києва і навіть отримав несподіваний подарунок. Про це повідомляють в Офісі Президента України.

Після зустрічі з президентом України Борис Джонсон вирушив на прогулянку по Києву разом із Володимиром Зеленським. Вони пройшли Банковою вулицею, побували біля Будинку з химерами, відвідали меморіал Героїв Небесної сотні, спустилися на Майдан і прогулялися Хрещатиком.

Борис Джонсон та Володимир Зеленський на прогулянці Києвом
Борис Джонсон та Володимир Зеленський на прогулянці Києвом
Борис Джонсон та Володимир Зеленський на прогулянці Києвом
Борис Джонсон та Володимир Зеленський на прогулянці Києвом
Борис Джонсон та Володимир Зеленський на прогулянці Києвом
Борис Джонсон та Володимир Зеленський на прогулянці Києвом
Борис Джонсон та Володимир Зеленський на прогулянці Києвом
Борис Джонсон та Володимир Зеленський на прогулянці Києвом
Борис Джонсон та Володимир Зеленський на прогулянці Києвом
Борис Джонсон та Володимир Зеленський на прогулянці Києвом
Борис Джонсон та Володимир Зеленський на прогулянці Києвом
Борис Джонсон та Володимир Зеленський на прогулянці Києвом
Борис Джонсон та Володимир Зеленський на прогулянці Києвом
Борис Джонсон та Володимир Зеленський на прогулянці Києвом
Борис Джонсон та Володимир Зеленський на прогулянці Києвом
Борис Джонсон та Володимир Зеленський на прогулянці Києвом
Борис Джонсон та Володимир Зеленський на прогулянці Києвом
Борис Джонсон та Володимир Зеленський на прогулянці Києвом
Борис Джонсон та Володимир Зеленський на прогулянці Києвом
Борис Джонсон та Володимир Зеленський на прогулянці Києвом
Борис Джонсон та Володимир Зеленський на прогулянці Києвом

"Київ поки що малолюдний і з частими повітряними тривогами. Але так само гарний і вже без боїв у передмісті. Завітали до меморіалу пам'яті Героїв Небесної сотні. На жаль, наші герої й надалі щодня гинуть на фронті у боротьбі з російськими окупантами, але за допомогою наших вірних друзів, таких як Великобританія, ми щодня стаємо ближчими до перемоги. Дякую Борису Джонсону за візит і підтримку України. Ми переможемо, іншого шляху в нас немає!" — написав Зеленський у соцмережах.

Під час прогулянки Джонсона та Зеленського супроводжували кілька військових і голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Прем'єр-міністру Великобританії подарували несподіваний подарунок – керамічних півників, які стали справжнім хітом після фото з обстріляної російськими військами Бородянки. Такий півник уцілів на кухонній шафці у зруйнованій багатоповерхівці.

бородянка, півник, кераміка
Керамічний півник на шафці у зруйнованому будинку в Бородянці
Фото: Соцсети

Майоліку британському прем'єру піднесла харківська художниця Валерія Полянскова, яка купила її у подарунок друзям із Польщі.

"Те, що Півник – один із головних символів перемоги, стало зрозуміло з перших фото", – розповіла дівчина, пояснивши, що Джонсона та Зеленського зустріла випадково під час прогулянки вулицею Лютеранською.

Допис Володимира Зеленського

Автор керамічного півника, який уже став символом стійкості українського народу, як написав згодом український президент, — майстер із Василькова Прокоп Бідасюк.