Борис Джонсон прогулявся центром Києва й отримав несподіваний подарунок

Напередодні британський прем'єр-міністр приїхав із неоголошеним робочим візитом в Україну та провів переговори з президентом Володимиром Зеленським

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Візит до Києва прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона став сюрпризом: про переліт заздалегідь не повідомлялося. Згодом представник британського прем'єра уточнив, що Джонсон поїхав до Києва, щоб особисто зустрітися з українським президентом на знак солідарності з українським народом. Після офіційної зустрічі Джонсон прогулявся центром Києва і навіть отримав несподіваний подарунок. Про це повідомляють в Офісі Президента України.

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Після зустрічі з президентом України Борис Джонсон вирушив на прогулянку по Києву разом із Володимиром Зеленським. Вони пройшли Банковою вулицею, побували біля Будинку з химерами, відвідали меморіал Героїв Небесної сотні, спустилися на Майдан і прогулялися Хрещатиком.

[ + – ] Борис Джонсон та Володимир Зеленський на прогулянці Києвом [ + – ] Борис Джонсон та Володимир Зеленський на прогулянці Києвом [ + – ] Борис Джонсон та Володимир Зеленський на прогулянці Києвом [ + – ] Борис Джонсон та Володимир Зеленський на прогулянці Києвом [ + – ] Борис Джонсон та Володимир Зеленський на прогулянці Києвом [ + – ] Борис Джонсон та Володимир Зеленський на прогулянці Києвом [ + – ] Борис Джонсон та Володимир Зеленський на прогулянці Києвом

"Київ поки що малолюдний і з частими повітряними тривогами. Але так само гарний і вже без боїв у передмісті. Завітали до меморіалу пам'яті Героїв Небесної сотні. На жаль, наші герої й надалі щодня гинуть на фронті у боротьбі з російськими окупантами, але за допомогою наших вірних друзів, таких як Великобританія, ми щодня стаємо ближчими до перемоги. Дякую Борису Джонсону за візит і підтримку України. Ми переможемо, іншого шляху в нас немає!" — написав Зеленський у соцмережах.

Під час прогулянки Джонсона та Зеленського супроводжували кілька військових і голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Прем'єр-міністру Великобританії подарували несподіваний подарунок – керамічних півників, які стали справжнім хітом після фото з обстріляної російськими військами Бородянки. Такий півник уцілів на кухонній шафці у зруйнованій багатоповерхівці.

[ + – ] Керамічний півник на шафці у зруйнованому будинку в Бородянці Фото: Соцсети

Майоліку британському прем'єру піднесла харківська художниця Валерія Полянскова, яка купила її у подарунок друзям із Польщі.

"Те, що Півник – один із головних символів перемоги, стало зрозуміло з перших фото", – розповіла дівчина, пояснивши, що Джонсона та Зеленського зустріла випадково під час прогулянки вулицею Лютеранською.

[ + – ] Допис Володимира Зеленського

Автор керамічного півника, який уже став символом стійкості українського народу, як написав згодом український президент, — майстер із Василькова Прокоп Бідасюк.