Борис Джонсон прогулялся по центру Киева и получил неожиданный подарок

Накануне британский премьер-министр приехал с необъявленным рабочим визитом в Украину и провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским

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Визит в Киев премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона стал сюрпризом: о перелете заранее не сообщалось. Позже представитель британского премьера уточнил, что Джонсон поехал в Киев, чтобы лично встретиться с украинским президентом в знак солидарности с украинским народом. После официальной встречи Джонсон прогулялся по центру Киева и даже получил неожиданный подарок. Об этом сообщают в Офисе президента Украины.

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После встречи с президентом Украины Борис Джонсон отправился на прогулку по Киеву вместе с Владимиром Зеленским. Они прошли по Банковой улице, побывали у Дома с химерами, посетили мемориал Героев Небесной сотни, спустились на Майдан и прогулялись по Крещатику.

[ + – ] Борис Джонсон и Владимир Зеленский на прогулке по Киеву [ + – ] Борис Джонсон и Владимир Зеленский на прогулке по Киеву [ + – ] Борис Джонсон и Владимир Зеленский на прогулке по Киеву [ + – ] Борис Джонсон и Владимир Зеленский на прогулке по Киеву [ + – ] Борис Джонсон и Владимир Зеленский на прогулке по Киеву [ + – ] Борис Джонсон и Владимир Зеленский на прогулке по Киеву [ + – ] Борис Джонсон и Владимир Зеленский на прогулке по Киеву

"Киев пока малолюден и с частыми воздушными тревогами. Но так же красив и уже без боев в пригороде. Посетили мемориал памяти Героев Небесной сотни. К сожалению, наши герои и дальше ежедневно погибают на фронте в борьбе с русскими оккупантами, но с помощью наших верных друзей, таких как Великобритания, мы каждый день становимся ближе к победе. Благодарю Бориса Джонсона за визит и поддержку Украины. Мы победим, другого пути у нас нет!" — написал Зеленский в соцсетях.

Во время прогулки Джонсона и Зеленского сопровождали несколько военных и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Премьер-министру Великобритании преподнесли неожиданный подарок – керамических петушков, которые стали настоящим хитом после фото из обстреляной российскими войсками Бородянки. Такой петушок уцелел на кухонном шкафчике в разрушенной многоэтажке.

[ + – ] Керамический петушок на шкафчике в разрушенном доме в Бородянке Фото: Соцсети

Майолику британскому премьеру преподнесла харьковская художница Валерия Полянскова, которая купила ее в подарок друзьям из Польши.

"То, что Петушок – один из главных символов победы, стало понятно с первых фото", – рассказала девушка, пояснив, что Джонсона и Зеленского встретила случайно во время прогулки по улице Лютеранской.

[ + – ] Пост Владимира Зеленского

Автор керамического петушка, который уже стал символом стойкости украинского народа, как написал позже украинский президент, — мастер из Василькова Прокоп Бидасюк.