Президенти Польщі, Латвії, Литви й Естонії їдуть у Київ на зустріч із Зеленським (фото)

У ході візиту лідери європейських країн обговорять із керівництвом України військову допомогу в умовах повномасштабного вторгнення РФ.

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Президенти Польщі, Литви, Латвії й Естонії – Анджей Дуда, Ґітанаса Науседа, Егілс Левітс і Алар Каріс – їдуть у Київ на зустріч із українським лідером Володимиром Зеленським. Про це повідомила пресслужба канцелярії глави польської держави у своєму Twitter.

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За словами естонського лідера Науседи, він зі своїми європейськими колегами прямує в українську столицю "із сильним посланням про політичну підтримку та військову допомогу". У свою чергу керівник відділу зовнішньої політики Офісу президента Польщі Якуб Кумоч зазначив, що мета глав чотирьох держав — "підтримати президента Зеленського та захисників України у вирішальний для цієї країни момент".

Організатором візиту виступила Польща — вона спільно з Україною забезпечує його логістику та безпеку. В "Укрзалізниці", коментуючи приїзд лідерів чотирьох країн, зазначили, що "українською залізницею, мабуть, не подорожувало стільки впливових дипломатів і політиків за весь час її існування, як за ці 49 днів війни".

"У нелегкий час наша залізниця об'єднує всю європейську сім'ю та забезпечує #залізну дипломатію... Чекаємо на хороші новини та готові й надалі забезпечити максимально комфортний потяг в Україну всім лідерам дружніх держав", — заявили в компанії.

Візит президентів Польщі, Литви, Латвії й Естонії в столицю стане першим з початку повномасштабної війни РФ проти України, при цьому глави країн Дуда та Науседа востаннє зустрічалися із Зеленським у Києві напередодні вторгнення, 23 лютого.

Також ми писали про нещодавній візит у Київ прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона.