Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии едут в Киев на встречу с Зеленским (фото)

В ходе визита лидеры европейских стран обсудят с руководством Украины военную помощь в условиях полномасштабного вторжения РФ.

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Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии — Анджей Дуда, Гитанаса Науседы, Эгилса Левитса и Алара Кариса — едут в Киев на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-служба канцелярии главы польского государства в своем Twitter.

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По словам эстонского лидера Науседы, он со своими европейскими коллегами направляются в украинскую столицу "с сильным посланием о политической поддержке и военной помощи". В свою очередь руководитель отдела внешней политики Офиса президента Польши Якуб Кумоч отметил, что цель глав четырех государств — "поддержать президента Зеленского и защитников Украины в решающий для этой страны момент.

Организатором визита выступила Польша — она совместно с Украиной обеспечивает его логистику и безопасности. В "Укрзализныце", комментируя приезд лидеров четырех стран, отметили, что "по украинской железной дороге, видимо, не путешествовало столько влиятельных дипломатов и политиков за все время ее существования, как за эти 49 дней войны".

В нелегкое время наша железная дорога объединяет всю европейскую семью и обеспечивает #железнуюдипломатию… Ждем хорошие новости и готовы и дальше обеспечить максимально комфортный поезд в Украину всем лидерам дружественных государств", — заявили в компании.

Визит президентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в столицу станет первым с начала полномасштабной войны РФ против Украины, при этом главы стран Дуда и Науседа в последний раз встречались с Зеленским в Киеве накануне вторжения, 23 февраля.

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