Встреча Зеленского, Дуды и Науседы в Киеве: о чем говорили президенты Украины, Польши и Литвы

Главы трех государств согласились, что Россия угрожает всем странам ЕС и НАТО, поэтому внешние факторы не должны ослаблять эти государства.

Польша и Литва поддерживают Украину словами и делом, в частности повышением уровня обороноспособности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге в Киеве с главами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой.

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"Защитные шлемы, боеприпасы, переносные ракетные комплексы "Stinger" – это все помощь наших друзей для украинских военных. Литовские и польские дипломаты остаются работать, это важный сигнал поддержки", – заявил Зеленский.

Глава Украины обратил внимание на реакцию Литвы и Польши на признание квазигосударственных образований "Л/ДНР" и подчеркнул важность усиления санкций.

[ + – ] Встреча трех президентов в Киеве

"Важным является решение Германии остановить сертификацию "Северного потока – 2". Этот проект является оружием, который уже используется против Украины и Европы", – подчеркнул он.

Путина нужно остановить

Президент России Владимир Путин должен сдержаться от военной агрессии против Украины, заявил во время брифинга президент Польши Анджей Дуда.

"Все мы ходим по узкой тропе между миром и войной, которая не знает куда заведет Россию и мир. Нужно об этом помнить", – отметил глава Польши.

[ + – ] Действия России угрожают Евросоюзу и НАТО, уверены президенты

Действия России, по его словам, угрожают Евросоюзу и восточному флангу НАТО.

"Это время для единства ЕС и НАТО. Мы не можем допустить, чтобы в результате внешних факторов была видна слабость и разница между государствами-членами", – сказал Дуда.

Признание независимости "Л/ДНР"

Польша осуждает решение Москвы признать независимость "ДНР" и "ЛНР". По словам Дуды, этот агрессивный шаг перечеркивает Минские соглашения и свидетельствует о неуважении международного права.

"Призываем Россию к деэскалации и вывести войска от границ с Украиной", – заявил он.

Дуда считает, что Украина заслуживает на получение статуса кандидата на членство в Евросоюз.

Кремль нарушил "красную линию"

Россия переступила "красную линию", ведь Луганск и Донецк всегда будут частью Украины, отметил во время выступления президент Литвы.

"Мы будем стоять рядом с братским народом (Украины) и поможем всем, чем можем. Только серьезный и сильный ответ поможет предотвратить конфликт", – уверен он.

Отметим, что Совет нацбезопасности и обороны Украины 23 февраля решил ввести чрезвычайное положение во всех регионах страны, кроме Донецкой и Луганской областей из-за угрозы вторжения РФ.

Зеленский 22 февраля допускал возможность ввода военного положения в Украине, если Россия пойдет дальше и устроит "мощную войну".