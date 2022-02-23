UA
UA
Разделы
Материалы
Политика Российско-украинская война Путин признал "ЛНР" и "ДНР"

Чрезвычайное положение вводится во всех регионах Украины, кроме Донбасса, — Данилов

801
Данилов СНБО указ режим чрезвычайное положение военное положение Донбасс
Алексей Данилов рассказал, в каких регионах введут режим чрезвычайного положения

По словам секретаря СНБО, в отдельных регионах могут ввести комендантский час и ограничение движения транспорта.

Совет национальной безопасности и обороны на заседании, которое проходило 23 февраля, одобрил решение о введении чрезвычайного положения. Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, режим чрезвычайного положения будет действовать на территории всех регионов Украины, за исключением Донецкой и Луганской областей.

"Будет усиление охраны общественного порядка и объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения и народного хозяйства. Это может быть ограничение движения транспорта, дополнительный осмотр транспорта. Это может быть проверка тех или иных документов у физических лиц. Это будут превентивные меры для того, чтобы в стране сохранялось спокойствие, и для того, чтобы работала наша экономика", — анонсировал Алексей Данилов возможные ограничения для населения в случае, если Верховная Рада поддержит введение режима ЧП.

Журналистка попросила уточнить секретаря СНБО, какое положение будет действовать в Донецкой и Луганской областях. Алексей Данилов напомнил, что на Донбассе действует отдельный режим, который урегулирован на законодательном уровне.

"Они находятся в другой юридической зоне, поэтому там не вводится режима чрезвычайного положения. Он там введен с 2014 года. На других территориях, в зависимости от угроз, которые могут возникать, будет либо усиленный, либо ослабленный режим ЧП. Речь идет о приграничных территориях. Там, где мы имеем границу с Россией и Беларусью", — продолжил секретарь СНБО и заверил, что особый правовой режим никак не отразится на жизни простых граждан.

Алексей Данилов также предупредил, что в отдельных регионах могут ввести комендантский час, но военные администрации "никого не будут кошмарить".

На уточняющий вопрос корреспондента, когда введут военное положение в Украине, секретарь СНБО ответил: "В случае необходимости этот режим будет введен немедленно. Сейчас такого решения нет, но мы готовы к любым вещам".

Алексей Данилов отметил, что режим чрезвычайного положения планируют ввести на 30 дней, однако его могут продлить до 60 дней.

Режим чрезвычайного положения введут на территории всей Украины, кроме Донбасса

Напомним, 22 февраля Владимир Зеленский, выступая на брифинге в Киеве, не исключил, что военное положение в Украине могут ввести из-за вторжения России. По его словам, особый правовой режим начнет действовать в случае, если страна-агрессор начнет широкомасштабные действия.

Вслед за президентом о введении военного положения в Украине заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.