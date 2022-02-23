Чрезвычайное положение вводится во всех регионах Украины, кроме Донбасса, — Данилов

По словам секретаря СНБО, в отдельных регионах могут ввести комендантский час и ограничение движения транспорта.

Совет национальной безопасности и обороны на заседании, которое проходило 23 февраля, одобрил решение о введении чрезвычайного положения. Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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По его словам, режим чрезвычайного положения будет действовать на территории всех регионов Украины, за исключением Донецкой и Луганской областей.

"Будет усиление охраны общественного порядка и объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения и народного хозяйства. Это может быть ограничение движения транспорта, дополнительный осмотр транспорта. Это может быть проверка тех или иных документов у физических лиц. Это будут превентивные меры для того, чтобы в стране сохранялось спокойствие, и для того, чтобы работала наша экономика", — анонсировал Алексей Данилов возможные ограничения для населения в случае, если Верховная Рада поддержит введение режима ЧП.

Журналистка попросила уточнить секретаря СНБО, какое положение будет действовать в Донецкой и Луганской областях. Алексей Данилов напомнил, что на Донбассе действует отдельный режим, который урегулирован на законодательном уровне.

"Они находятся в другой юридической зоне, поэтому там не вводится режима чрезвычайного положения. Он там введен с 2014 года. На других территориях, в зависимости от угроз, которые могут возникать, будет либо усиленный, либо ослабленный режим ЧП. Речь идет о приграничных территориях. Там, где мы имеем границу с Россией и Беларусью", — продолжил секретарь СНБО и заверил, что особый правовой режим никак не отразится на жизни простых граждан.

Алексей Данилов также предупредил, что в отдельных регионах могут ввести комендантский час, но военные администрации "никого не будут кошмарить".

На уточняющий вопрос корреспондента, когда введут военное положение в Украине, секретарь СНБО ответил: "В случае необходимости этот режим будет введен немедленно. Сейчас такого решения нет, но мы готовы к любым вещам".

Алексей Данилов отметил, что режим чрезвычайного положения планируют ввести на 30 дней, однако его могут продлить до 60 дней.

[ + – ] Режим чрезвычайного положения введут на территории всей Украины, кроме Донбасса

Напомним, 22 февраля Владимир Зеленский, выступая на брифинге в Киеве, не исключил, что военное положение в Украине могут ввести из-за вторжения России. По его словам, особый правовой режим начнет действовать в случае, если страна-агрессор начнет широкомасштабные действия.

Вслед за президентом о введении военного положения в Украине заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.