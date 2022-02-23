Надзвичайний стан вводиться в усіх регіонах України, крім Донбасу, — Данілов

За словами секретаря РНБО, в окремих регіонах можуть запровадити комендантську годину та обмеження руху транспорту.

Рада національної безпеки та оборони на засіданні, яке проходило 23 лютого, схвалила рішення про запровадження надзвичайного стану. Про це заявив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.

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За його словами, режим надзвичайного стану діятиме на території всіх регіонів України, за винятком Донецької та Луганської областей.

"Буде посилення охорони громадського порядку та об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства. Це може бути обмеження руху транспорту, додатковий огляд транспорту. Це може бути перевірка тих чи інших документів у фізичних осіб. Це будуть превентивні заходи для того, щоб у країні зберігався спокій, і для того, щоб працювала наша економіка", — анонсував Олексій Данілов можливі обмеження для населення, якщо Верховна Рада підтримає введення режиму НС.

Журналістка попросила уточнити секретаря РНБО, який стан діятиме у Донецькій та Луганській областях. Олексій Данілов нагадав, що на Донбасі діє окремий режим, врегульований на законодавчому рівні.

"Вони знаходяться в іншій юридичній зоні, тому там не вводиться режим надзвичайного стану. Він там введений з 2014 року. На інших територіях, залежно від загроз, які можуть виникати, буде або посилений, або ослаблений режим НС. Йдеться про прикордонні території. Там, де ми маємо кордон із Росією та Білоруссю", — продовжив секретар РНБО і запевнив, що особливий правовий режим ніяк не позначиться на житті простих громадян.

Олексій Данілов також попередив, що в окремих регіонах можуть запровадити комендантську годину, але військові адміністрації "нікого не кошмаритимуть".

На уточнювальне запитання кореспондента, коли введуть воєнний стан в Україні, секретар РНБО відповів: "У разі потреби цей режим буде запроваджений негайно. Наразі такого рішення немає, але ми готові до будь-яких речей".

Олексій Данілов зазначив, що режим надзвичайного стану планують запровадити на 30 днів, проте його можуть продовжити до 60 днів.

[ + – ] Режим надзвичайного стану запровадять на території всієї України, крім Донбасу

Нагадаємо, 22 лютого Володимир Зеленський, виступаючи на брифінгу в Києві, не виключив, що воєнний стан в Україні може бути введений через вторгнення Росії. За його словами, особливий правовий режим почне діяти, якщо країна-агресор почне широкомасштабні дії.

Слідом за президентом про введення воєнного стану в Україні заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.