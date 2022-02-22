Визнання "Л/ДНР": Зеленський не відкинув запровадження воєнного стану в Україні (відео)

За словами глави держави, міжнародні партнери мають відреагувати на визнання Росією ОРДЛО та запровадити новий пакет санкцій,зокрема проти "Північного потоку-2".

Президент Володимир Зеленський назвав головну умову, за якої запровадять воєнний стан в Україні. Про це глава держави розповів на брифінгу, що проходив 22 лютого в Києві.

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Глава держави назвав визнання "Л/ДНР" черговим актом агресії проти України, на який країни Заходу мають рішуче відреагувати.

Володимир Зеленський під час брифінгу закликав європейських союзників запровадити новий пакет санкцій проти Російської Федерації, зокрема щодо газопроводу "Північний потік-2".

"В Україні вирішується майбутнє європейської безпеки, частиною якої є Україна. Світ та Європа не можуть допустити повторення трагічних помилок, які були в Грузії у 2008 році. Ми погодилися з необхідністю негайного введення санкцій за черговий акт агресії. Ці санкції мають містити в собі повну зупинку "Північного потоку-2". Україна як ніколи потребує посиленої підтримки партнерів у питаннях обороноздатності", — додав глава держави, виступаючи на брифінгу в Києві.

Один із журналістів поцікавився, чи можуть оголосити воєнний стан в Україні після визнання Росією "Л/ДНР". Володимир Зеленський уточнив, що особливий правовий режим можуть запровадити в разі початку "потужної війни".

[ + – ] Зеленський розповів, чи можуть оголосити воєнний стан в Україні

Крім цього, Володимир Зеленський не відкинув розрив дипломатичних відносин із Росією після того, як Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності Л/ДНР". За його словами, відповідна ініціатива надійшла йому від Міністерства закордонних справ України.

"Я зараз буду дивитися, опрацьовувати це питання (розрив дипвідносин з Росією — ред.) та інші дієві кроки ескалації РФ. Ми вважаємо, що це був ескалаційний крок, це юридична агресія, яка дає досить міцний фундамент ескалації з боку Росії та зі сторони бойовиків", — продовжив президент.

[ + – ] Зеленський не відкинув розрив дипвідносин із Росією

Раніше повідомлялося, що 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази, якими визнав незалежність "Л/ДНР". Офіційними документами російський лідер також розпорядився запровадити регулярні війська РФ на територію ОРДЛО.

Вночі 22 лютого президент України Володимир Зеленський записав екстрене відеозвернення, в якому звинуватив Росію у виході з Мінських угод. За словами глави держави, указ Володимира Путіна про визнання "Л/ДНР" порушує суверенітет та територіальну цілісність нашої країни.

Рада Безпеки ООН на екстреному засіданні, яке проходило 22 лютого, засудила дії Кремля щодо окупованих територій України та закликала повернутися до дипломатії.