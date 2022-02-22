"Привід для повномасштабного вторгнення": як відреагувала РБ ООН на визнання "Л/ДНР"

Представники країн-членів Ради безпеки ООН єдині на думці, що Росія, визнаючи ОРДЛО, порушує міжнародне право та зазіхає на територіальну цілісність України.

Україна вимагає від Росії скасувати рішення про визнання "незалежності Л/ДНР" та вивести свої регулярні війська з окупованих територій. Кремль, зі свого боку, звинувачує нашу країну в невиконанні Мінських угод і закликає країни Заходу вплинути на Київ для "припинення обстрілу на Донбасі". Фокус в одному матеріалі зібрав реакцію країн на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН, яке проводилося вночі 22 лютого.

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Путін визнав "Л/ДНР" — реакція України

Постпред України в ООН Сергій Кислиця, виступаючи на засіданні, зняв свою захисну маску та заявив, що у світі існує вірус, від якого зараз немає вакцини.

"Вірус, який б'є по ООН. Вірус, який розповсюджує Кремль", — продовжив дипломат і попередив, що з 21 лютого всі країни Організації Об'єднаних Націй опинилися під ударом після того, як президент РФ Володимир Путін визнав "незалежність" окупованих територій Донбасу.

Сергій Кислиця заявив, що Росія легалізувала перебування своїх військ в ОРДЛО, яке перебуває там із 2014 року. Членам РБ ООН постпред України представив однакові частини тексту про визнання РФ "Л/ДНР" та окупованих територій Грузії.

"Ми не боїмося нікого і нічого. Ми нікому нічого не повинні. І ми не віддамо нікому нічого. У цьому немає жодного сумніву. Ми вимагаємо від Росії скасувати рішення про визнання і повернутися за стіл переговорів. Ми засуджуємо наказ про запровадження додаткових російських окупаційних військ. на територію України", — наголосив Кислиця.

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Путін визнав "Л/ДНР" — реакція Росії

Постпред РФ в ООН Василь Небензя звинуватив Україну в "руйнуванні Мінських угод" і закликав країни Заходу вплинути на Київ, щоб зупинити обстріл на Донбасі. Російський дипломат на засіданні стверджував, що наша країна відмовлялася від прямого діалогу з бойовиками, і Москва не допустить нової "кривавої бійні в ОРДЛО".

Небензя також повідомив, що визнання "незалежності Л/ДНР" не є порушенням Мінських угод, оскільки, за словами постпреду, Росія не є стороною домовленостей. Виступаючи на засіданні РБ ООН, російський дипломат нарік на те, що Захід "накачує озброєнням Україну".

"Наші західні колеги безсоромно накачували цю країну озброєннями, спрямовували туди інструкторів, фактично підштовхуючи українців, які стягнули до лінії зіткнення 120-тисячний військовий контингент, до збройних провокацій проти Донбасу", — підсумував Небензя.

Путін визнав "Л/ДНР" — позиція США, Великої Британії та інших країн-членів ООН

Постпред США в ООН Лінда Томас-Грінфілд назвали визнання "незалежності Л/ДНР" спробою створення приводу для повномасштабного вторгнення в Україну. Дипломатка спростувала заяви Небензі про те, що Київ готував військову операцію на окупованих територіях і слова Путіна про те, що наша країна хоче отримати ядерну зброю від Сполучених Штатів.

Представниця Великобританії Барбара Вудворд звинуватила Росію у порушенні міжнародного права та погрожувала Кремлю економічними наслідками. Дипломатка також закликала Москву "відійти від межі", до якої вона підійшла, визнаючи "незалежність Л/ДНР".

Постпреди Франції та Албанії в ООН засудили відправлення регулярних військ РФ на окуповані території та заявили, що рішення Москви щодо ОРДЛО ставить під загрозу суверенітет України.

"Ми особливо стурбовані рішенням президента спрямувати армію на сепаратистські території під приводом миротворчої діяльності", — заявив французький дипломат Ніколя де Рів'єр та анонсував запровадження нових санкцій проти осіб, які причетні до ухвалення указу про визнання "незалежності Л/ДНР".

Ірландія вимагає негайно вивести російські війська з території України і зазначила, що Київ "зберіг обличчя" незважаючи на численні провокації та погрози з боку Москви.

Представниця Гани в ООН заявила, що світ опинився на порозі війни, проте "ми ще не провалилися у прірву". Норвезька дипломатка назвала визнання "незалежності Л/ДНР" порушенням міжнародного права та зазначила, що указ Путіна йде всупереч роботі в "Нормандському форматі".

Представниця Мексики в ООН закликала країни повернутися на шлях дипломатії та вимагала збереження територіальної цілісності України у міжнародно-визнаних кордонах.

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Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності Л/ДНР". Під час відеозвернення російський лідер вимагав від Києва припинити бойові дії на Донбасі та повідомив, що "критичний характер ситуації" в ОРДЛО підштовхнув його до такого рішення.

Володимир Путін у своєму указі також розпорядився ввести регулярні війська РФ на окупований Донбас. У Telegram-каналах після рішення президента Росії почали публікувати відео, на яких видно колони російської техніки, які перебувають у Донецьку.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на укази Путіна, заявив, що Москва вийшла з Мінських угод, коли визнала "незалежність Л/ДНР".