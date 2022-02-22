"Предлог для полномасштабного вторжения": как отреагировал СБ ООН на признание "Л/ДНР"

Представители стран-членов Совбеза ООН едины во мнении, что Россия, признавая ОРДЛО, нарушает международное право и посягает на территориальную целостность Украины.

Украина требует от России отменить решение о признании "независимости Л/ДНР" и вывести свои регулярные войска с оккупированных территорий. Кремль, в свою очередь, обвиняет нашу страну в невыполнении Минских соглашений и призывает страны Запада повлиять на Киев для "прекращения обстрелов на Донбассе". Фокус в одном материале собрал реакцию стран на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, которое проводилось ночью 22 февраля.

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Путин признал "Л/ДНР" — реакция Украины

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица, выступая на заседании, снял свою защитную маску и заявил, что в мире существует вирус, от которого сейчас нет вакцины.

"Вирус, бьющий по ООН. Вирус, который распространяет Кремль", — продолжил дипломат и предупредил, что с 21 февраля все страны Организации Объединенных Наций оказались под ударом после того, как президент РФ Владимир Путин признал "независимость" оккупированных территорий Донбасса.

Сергей Кислица заявил, что Россия легализировала пребывание своих войск в ОРДЛО, которые находятся там с 2014 года. Членам СБ ООН постпред Украины представил одинаковые части текста о признании РФ "Л/ДНР" и оккупированных территорий Грузии.

"Мы не боимся никого и ничего. Мы никому ничего не должны. И мы не отдадим никому ничего. В этом нет никакого сомнения. Мы требуем от России отменить решение о признании и вернуться за стол переговоров. Мы осуждаем приказ о введении дополнительных российских оккупационных войск на территорию Украины", — подчеркнул Кислица.

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Путин признал "Л/ДНР" — реакция России

Постпред РФ в ООН Василий Небензя обвинил Украину в "разрушении Минских соглашений" и призвал страны Запада повлиять на Киев, чтобы остановить обстрелы на Донбассе. Российский дипломат на заседании утверждал, что наша страна отказывалась от прямого диалога с боевиками и Москва не допустит новой "кровавой бойни в ОРДЛО".

Небензя также сообщил, что признание "независимости Л/ДНР" не является нарушением Минских соглашений, поскольку, по словам постпреда, Россия не является стороной договоренностей. Выступая на заседании СБ ООН, российский дипломат посетовал на то, что Запад "накачивает вооружением Украину".

"Наши западные коллеги беззастенчиво накачивали эту страну вооружениями, направляли туда инструкторов, фактически подталкивая украинцев, стянувших к линии соприкосновения 120-тысячный воинский контингент, к вооруженным провокациям против Донбасса", — подытожил Небензя.

Путин признал "Л/ДНР" — позиция США, Великобритании и других стран-членов ООН

Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд назвали признание "независимости Л/ДНР" попыткой создания предлога для полномасштабного вторжения в Украину. Дипломат опровергла заявления Небензи о том, что Киев готовил военную операцию на оккупированных территориях и слова Путина о том, что наша страна хочет получить ядерное оружие от Соединенных Штатов.

Представитель Великобритании Барбара Вудворд обвинила Россию в нарушении международного права и пригрозила Кремлю экономическими последствиями. Дипломат также призвала Москву "отойти от грани", к которой она подошла, признавая "независимость Л/ДНР".

Постпреды Франции и Албании в ООН осудили отправку регулярных войск РФ на оккупированные территории и заявили, что решение Москвы относительно ОРДЛО ставит под угрозу суверенитет Украины.

"Мы особенно обеспокоены решением президента направить армию на сепаратистские территории под предлогом миротворческой деятельности", — заявил французский дипломат Николя де Ривьер и анонсировал введение новых санкций против лиц, которые причастны к принятию указа о признании "независимости Л/ДНР".

Ирландия потребовала немедленно вывести российские войска с территории Украины и отметила, что Киев "сохранил лицо" несмотря на многочисленные провокации и угрозы со стороны Москвы.

Представитель Ганы в ООН заявила, что мир оказался на пороге войны, однако "мы еще не провалились в пропасть". Норвежский дипломат назвала признание "независимости Л/ДНР" нарушением международного права и отметила, что указ Путина идет вразрез работе в "Нормандском формате".

Представитель Мексики в ООН призвала страны вернуться на путь дипломатии и потребовала сохранения территориальной целостности Украины в международно-признанных границах.

[ + – ] СБ ООН осудил Россию за признание "независимости Л/ДНР"

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании "независимости Л/ДНР". В ходе видеообращения российский лидер потребовал от Киева прекратить боевые действия на Донбассе и сообщил, что "критический характер ситуации" в ОРДЛО подтолкнул его к такому решению.

Владимир Путин в своем указе также распорядился ввести регулярные войска РФ на оккупированный Донбасс. В Telegram-каналах после решения президента России стали публиковать видео, на которых видны колонны российской техники, пребывающие в Донецк.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на указы Путина, заявил, что Москва вышла из Минских соглашений, когда признала "независимость Л/ДНР".