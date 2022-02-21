Россия вводит войска на территорию "Л/ДНР", — указ Путина (видео)
В телеграм-каналах уже публикуют видео с колоннами российских войск, которые якобы прибывают в Донецк.
Россия официально вводит свой контингент на территорию "Л/ДНР" для "поддержания мира". Об этом стало известно в указе президента России Владимира Путина.
В указе о признании "ДНР" и "ЛНР" в последнем пункте указывается, что Россия вводит свои войска на оккупированные территории Донецкой и Луганской области для осуществления "функции по поддержанию мира".
Также в Указе сообщается, что причиной для признания "Л/ДНР" является отказ Украины от мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими договоренностями. Поэтому РФ устанавливает дипломатические отношения с "ЛНР" И "ДНР", а также признает их суверенитет и независимость.
В пророссийских телеграм-каналах "Война История Оружие", "Милитарист", "Военный обозреватель" уже опубликовали видео из Донецка, на которых видна военная техника и военные. Указывается, что это российские войска.
Переброску российских войск на украинские оккупированные территории подтверждает украинский журналист Андрей Цаплиенко.
"Российская армия впервые за восемь лет открыто заходит на суверенную украинскую территорию. Не "ихтамнет", не "заблудились", а чистые, нескрываемые регуляры. И впервые против наших ребят на Донбассе будут стоять не "шахтеры и трактористы", а солдаты ВС РФ", — написал Цаплиенко в своем телеграм-канале.
Что известно о признании независимости "Л/ДНР"
Сегодня, 21 февраля в России прошло заседание Совбеза, после которого Владимир Путин объявил о решении признать "Л/ДНР" независимыми. Он подписал указы и выступил с обращением.
В США обещают ввести санкции против всех, связанных с "Л/ДНР". Вскоре обнародуется указ о любых инвестиционных, торговых и финансовых операциях с территориями ОРДЛО. В ЕС заявили, что введут санкции против РФ