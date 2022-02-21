Россия вводит войска на территорию "Л/ДНР", — указ Путина (видео)

В телеграм-каналах уже публикуют видео с колоннами российских войск, которые якобы прибывают в Донецк.

Россия официально вводит свой контингент на территорию "Л/ДНР" для "поддержания мира". Об этом стало известно в указе президента России Владимира Путина.

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В указе о признании "ДНР" и "ЛНР" в последнем пункте указывается, что Россия вводит свои войска на оккупированные территории Донецкой и Луганской области для осуществления "функции по поддержанию мира".

[ + – ] Указ о признании "ЛНР" [ + – ] Указ о признании "ДНР"

Также в Указе сообщается, что причиной для признания "Л/ДНР" является отказ Украины от мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими договоренностями. Поэтому РФ устанавливает дипломатические отношения с "ЛНР" И "ДНР", а также признает их суверенитет и независимость.

В пророссийских телеграм-каналах "Война История Оружие", "Милитарист", "Военный обозреватель" уже опубликовали видео из Донецка, на которых видна военная техника и военные. Указывается, что это российские войска.

[ + – ] Колонны с войсками РФ в Донецке

Переброску российских войск на украинские оккупированные территории подтверждает украинский журналист Андрей Цаплиенко.

"Российская армия впервые за восемь лет открыто заходит на суверенную украинскую территорию. Не "ихтамнет", не "заблудились", а чистые, нескрываемые регуляры. И впервые против наших ребят на Донбассе будут стоять не "шахтеры и трактористы", а солдаты ВС РФ", — написал Цаплиенко в своем телеграм-канале.

Что известно о признании независимости "Л/ДНР"

Сегодня, 21 февраля в России прошло заседание Совбеза, после которого Владимир Путин объявил о решении признать "Л/ДНР" независимыми. Он подписал указы и выступил с обращением.

В США обещают ввести санкции против всех, связанных с "Л/ДНР". Вскоре обнародуется указ о любых инвестиционных, торговых и финансовых операциях с территориями ОРДЛО. В ЕС заявили, что введут санкции против РФ