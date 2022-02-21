Росія вводить війська на територію "Л/ДНР", — указ Путіна (відео)
У телеграм-каналах вже публікують відео з колонами російських військ, які нібито прибувають до Донецька.
Росія офіційно вводить свій контингент на територію "Л/ДНР" для "підтримання миру". Про це стало відомо в указі президента Росії Володимира Путіна.
В указі про визнання "ДНР" та "ЛНР" в останньому пункті зазначається, що Росія вводить свої війська на окуповані території Донецької та Луганської області для здійснення "функції підтримки миру".
Також в Указі повідомляється, що причиною для визнання "Л/ДНР" є відмова України від мирного врегулювання конфлікту відповідно до Мінських домовленостей. Тому РФ встановлює дипломатичні відносини з "ЛНР" та "ДНР", а також визнає їх суверенітет та незалежність.
У проросійських телеграм-каналах "Війна Історія Зброя", "Мілітарист", "Військовий оглядач" вже опублікували відео з Донецька, на яких видно військову техніку та військових. Вказується, що це російські війська.
Перекидання російських військ на українські окуповані території підтверджує український журналіст Андрій Цаплієнко.
“Російська армія вперше за вісім років відкрито заходить на суверенну українську територію", — Написав Цаплієнко у своєму телеграм-каналі.
Що відомо про визнання незалежності "Л/ДНР"
Сьогодні, 21 лютого, в Росії пройшло засідання Ради безпеки, після якого Володимир Путін оголосив про рішення визнати "Л/ДНР" незалежними. Він підписав укази та виступив зі зверненням.
У США обіцяють запровадити санкції проти всіх, пов'язаних із "Л/ДНР". Незабаром оприлюднюється указ про будь-які інвестиційні, торгові та фінансові операції з територіями ОРДЛО. У ЄС заявили, що введуть санкції проти РФ