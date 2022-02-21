Росія вводить війська на територію "Л/ДНР", — указ Путіна (відео)

У телеграм-каналах вже публікують відео з колонами російських військ, які нібито прибувають до Донецька.

Росія офіційно вводить свій контингент на територію "Л/ДНР" для "підтримання миру". Про це стало відомо в указі президента Росії Володимира Путіна.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

В указі про визнання "ДНР" та "ЛНР" в останньому пункті зазначається, що Росія вводить свої війська на окуповані території Донецької та Луганської області для здійснення "функції підтримки миру".

[ + – ] Указ про визнання "ЛНР" [ + – ] Указ про визнання "ДНР"

Також в Указі повідомляється, що причиною для визнання "Л/ДНР" є відмова України від мирного врегулювання конфлікту відповідно до Мінських домовленостей. Тому РФ встановлює дипломатичні відносини з "ЛНР" та "ДНР", а також визнає їх суверенітет та незалежність.

У проросійських телеграм-каналах "Війна Історія Зброя", "Мілітарист", "Військовий оглядач" вже опублікували відео з Донецька, на яких видно військову техніку та військових. Вказується, що це російські війська.

[ + – ] Колони з військами РФ у Донецьку

Перекидання російських військ на українські окуповані території підтверджує український журналіст Андрій Цаплієнко.

“Російська армія вперше за вісім років відкрито заходить на суверенну українську територію", — Написав Цаплієнко у своєму телеграм-каналі.

Що відомо про визнання незалежності "Л/ДНР"

Сьогодні, 21 лютого, в Росії пройшло засідання Ради безпеки, після якого Володимир Путін оголосив про рішення визнати "Л/ДНР" незалежними. Він підписав укази та виступив зі зверненням.

У США обіцяють запровадити санкції проти всіх, пов'язаних із "Л/ДНР". Незабаром оприлюднюється указ про будь-які інвестиційні, торгові та фінансові операції з територіями ОРДЛО. У ЄС заявили, що введуть санкції проти РФ