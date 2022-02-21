Путін підписав укази про визнання незалежності "Л/ДНР"

Президент РФ звернувся до народу за підсумками засідання Ради безпеки.

Президент РФ Володимир Путін ухвалив рішення визнати незалежність "ЛНР" та "ДНР". Про це глава російської держави заявив у ході відеозвернення за підсумками засідання Ради безпеки у понеділок, 21 лютого.

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"Вважаю за необхідне ухвалити давно назріле рішення — негайно визнати незалежність та суверенітет "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки"... Від тих, хто захопив і утримує владу в Києві, ми вимагаємо негайно припинити бойові дії..." — сказав Путін.

За словами президента РФ, ситуація на Донбасі знову "набула критичного характеру", у зв'язку з чим він ухвалив рішення підписати укази про визнання "республік". Крім цього, глава держави-агресора підписав укази про співпрацю РФ з "ДНР" і "ЛНР".

У цей час в одному залі з Путіним були присутні глави окупаційних адміністрацій "ДНР" та "ЛНР" — Денис Пушилін та Леонід Пасічник.

Тепер ці документи розглянуть Державна Дума та Рада федерації РФ.

Нагадаємо, що 21 лютого голови окупаційних адміністрацій "ДНР" та "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник попросили владу Росії визнати незалежність двох "республік". У той же день Путін провів позачергове засідання Ради безпеки РФ, яке було присвячене цьому питанню.

На тлі очікування рішення Путіна індекс російського фондового ринку впав на рекордні 10,5% — це найбільше падіння котирувань з 2008 року. Також Фокус повідомляв і про падіння гривні та рубля щодо долара.

Тим часом президент України Володимир Зеленський ініціював проведення термінового засідання Ради національної безпеки та оборони увечері 21 лютого. Своє рішення він пояснив заявами, які пролунали на засіданні Радбезу РФ. Крім цього, глава держави провів консультації з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером ФРН Олафом Шольцом.