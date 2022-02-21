Ватажки "ЛДНР" звернулися до Путіна з проханням визнати їхню "незалежність" (відео)

У ході звернення бойовики попросили президента РФ не лише визнати їхню "незалежність", а й розпочати "співпрацю у сфері оборони".

21 лютого голови російських проксі "ЛДНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням "визнати незалежність республік зі співпрацею в оборонній сфері". Відео зі зверненнями Пасічника та Пушиліна з'явилися в телеграм-каналах "МЗС" "ЛНР" та "ДНР".

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"Від імені всього народу "ДНР" просимо вас визнати республіку як незалежну демократичну державу", — йдеться в заяві голови терористів Дениса Пушиліна.

Також Пушилін попросив у Володимира Путіна розглянути можливість укладання договору "Про дружбу та співпрацю" між "ДНР" та РФ, "передбачивши співпрацю у сфері оборони".

Відразу після публікації звернення Пушиліна "МЗС "ЛНР" також опублікувало звернення свого голови до Путіна. У відео Леонід Пасічник звертається до президента Росії з аналогічним проханням:

"З метою недопущення масової загибелі мирного населення республіки, 300 тисяч з яких — громадяни Росії, просимо визнати суверенітет та незалежність "ЛНР", — лідер окупаційної адміністрації Пасічник.

Голова т.зв. "ЛНР" аналогічно до Пушиліна попросив у Путіна "можливість укладання договору про дружбу та співпрацю між "ЛНР" та РФ".

21 лютого у Міністерстві оборони України озвучили можливі сценарії російської агресії. Як заявив міністр Олексій Резніков, рівень загрози з боку РФ залишається високим. Фокус раніше писав про те, що в Україну націлено 75% військ Росії. Як повідомляє видання CNN, за 60 км від українського кордону дислоковано 120 батальйонних тактичних груп.

Через обстріл з боку бойовиків Нацполіція вирішила продовжити посилений режим роботи до 26 лютого. Близько 2 тисячі поліцейських охороняють українські об'єкти критичної інфраструктури.