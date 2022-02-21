Високий рівень загрози: у Міноборони озвучили сценарії російської агресії

Росія своїми діями намагається змусити Україну відмовитись від Північноатлантичного Альянсу та Євросоюзу. За словами міністра оборони Резнікова, мета агресора — "розхитати Україну зсередини та примусити до капітуляції".

Рівень загрози Росії залишається високим, але Україна прогнозує всі сценарії розвитку подій. Про це Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив під час брифінгу 21 лютого.

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"Ми в жодному разі не применшуємо загрозу. Її рівень реально високий. І ми прогнозуємо всілякі сценарії, обираючи тактику поведінки. Ми розглядали сценарій, що РФ спробує оточити Україну своїми військами від Бреста (Білорусь) до Таганрога (РФ), по суші, на двох морях і в тимчасово окупованому Криму", — заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Міністр додав: Україна очікувала, що війська агресора влаштують загострення на сході. Також були прогнозовані кібератаки, мінування цивільних об'єктів і спроби влаштувати заворушення.

Резніков наголосив, що мета цих дій – розхитати Україну зсередини та примусити до капітуляції. Все для того, щоб українська сторона змінила політичний курс і відмовилася від ЄС і НАТО, втративши незалежність. Поки що цей сценарій намагаються втілити, і зараз на кордоні з Україною перебувають 147 тисяч російських військовослужбовців.

"Відводу ми не бачимо, не говоримо про зменшення кількості військ. Були прогнози, що російські війська не покинуть Білорусь після навчань. Також не стали сюрпризом раптові навчання на Придністров'ї, ми вже вжили заходів реагування".

Як додав Резніков, війська Росії активно маневрують у районі українських кордонів, у тому числі в окупованому Криму. Кораблі спостерігають в Азовському та Чорному морі, була невдала спроба заблокувати весь Азов і доступ до одеських портів. А зараз, під приводом участі в навчаннях в Азовському морі, увійшли три великі десантні кораблі та п'ять бойових кораблів і катери інших класів, у тому числі один ракетний.

За словами міністра Резнікова, незважаючи на інформаційні атаки, 2\3 населення України впевнені, що держава зможе відстояти свої кордони:

"72% українців довіряють нашій армії. І цей настрій треба зберігати, адже він і є запорукою перемоги", — наголосив Резніков.

[ + – ] Брифінг міністра оборони України Олексія Резнікова 21 лютого

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що на Україну націлено 75% регулярних військ Росії. Як пише американське видання CNN, за 60 км від українського кордону дислоковано 120 батальйонних тактичних груп.

Також 21 лютого стало відомо: у Штатах повідомляють, що РФ складає списки українців, яких "відправлять до таборів". Нібито до списків входитимуть журналісти, активісти, релігійні меншини та ЛГБТК+.