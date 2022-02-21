США повідомляють, що РФ складає списки українців, "яких відправлять до таборів", — РІА Новини

Документ із попередженням про плани Росії "відправити українців до таборів" нібито потрапив у розпорядження новинного сайту. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков назвав документ "домислом та фейком".

РосЗМІ пишуть, що Сполучені Штати стверджують про створення країною-агресором списків українських громадян, "яких мають вбити або відправити до таборів у разі вторгнення". Інформацію опублікував сайт РІА-новини, посилаючись на документ, який нібито потрапив до розпорядження видання.

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За словами РІА, лист направила представниця США до ООН Батшеба Нілл Крокер верховному комісару ООН з прав людини Мішель Бачелет. У документі говорять про те, що "ймовірне вторгнення призведе до катастрофи в галузі прав людини в Україні".

"У нас є правдива інформація про те, що російські сили складають списки встановлених українців, яких мають вбити або відправити до таборів після військової окупації", — цитує документ видання.

Новинний сайт називає таку заяву "домислами". Згідно з опублікованим документом, який поки не підтвердили, в Штатах "занепокоєні тим, що вторгнення призведе до широко поширених людських страждань". Також у ньому кажуть, що "ці плани, найімовірніше, націлюватимуть на тих, хто виступає проти дій Росії, зокрема на журналістів та активістів боротьби з корупцією, а також на вразливі групи, такі як релігійні меншини та суспільство ЛГБТК+ ".

21 лютого прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував документ, назвавши "вигадкою та фейком" інформацію про складений Росією список українців, "які підлягають знищенню та відправленню до таборів у разі вторгнення".

[ + – ] Документ про наміри Росії, який нібито направила представниця США до ООН Фото: РИА Новости

21 лютого стало відомо, що "ДНР" повідомляє про проникнення на півдні ОРДЛО групи "українських диверсантів". Нібито між "народною поліцією" та "українськими диверсантами" зав'язався бій.

Як пише американське видання CNN, на Україну націлено 75% російських військ. За словами чиновника зі США, за 60 км від українського кордону дислоковано 120 батальйонних тактичних груп.

2 лютого глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про те, що РФ ізолюють від світових фінансових ринків у разі вторгнення в Україну. Російських громадян позбавлять доступу до основних експортних товарів.