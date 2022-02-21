Бойовики повідомили про проникнення на півдні ОРДЛО групи "українських диверсантів"

Інформаційні ресурси проросійських бойовиків стверджують, що між бійцями "народної міліції" й "українськими диверсантами", які проривалися в бік кордону з Росією, розпочався бій.

Так зване Міністерство державної безпеки (МДБ) "ДНР" заявило про проникнення української диверсійно-розвідувальної групи на територію самопроголошеної республіки з метою подальшого виходу до державного кордону з Росією. Про це повідомляє інформаційне агентство ТАСС.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Проникнення в "ДНР" нібито сталося в районі населеного пункту Новоазовськ, що на півдні Донецької області.

За даними МДБ, о 08:10 ранку 21 лютого українська ДРГ у спробі прориву до кордону з Росією зустрілися з підрозділами "народної міліції ДНР", після чого розпочався бій.

У "відомстві" додали, що внаслідок прориву диверсійній групі вдалося підірвати склад ракетно-артилерійського озброєння "Управління народної міліції ДНР".

Проокупаційний Telegram-канал "Донбас вирішує" написав, що один із членів української ДРГ нібито підірвався на власній вибухівці, яку він намагався встановити в районі залізничного вокзалу. Поряд із рештками диверсанта було знайдено сумку з ще однією вибуховою речовиною.

Раніше повідомлялося, що Росія звинуватила українську сторону в обстрілі території Ростовської області українськими військовослужбовцями. За словами представників СК РФ, обстріл було здійснено з використанням реактивної системи залпового вогню.

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до жителів в ОРДЛО з проханням не вірити фейкам про нібито підготовку наступу ЗСУ на Донбасі. Міністр наголосив, що українські військові роблять зусилля зі зміцнення обороноздатності та не збираються робити жодних наступальних дій на Донбасі.