Боевики сообщили о проникновении на юге ОРДЛО группы "украинских диверсантов"

Информационные ресурсы пророссийских боевиков утверждают, что между бойцами "народной милиции" и "украинскими диверсантами", которые прорывались в сторону границы с Россией, завязался бой.

Так называемое Министерство государственной безопасности(МГБ) "ДНР" заявило о проникновении украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию самопровозглашенной республики с целью дальнейшего выхода к государственной границе с Россией. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

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Проникновение в "ДНР" якобы произошло в районе населенного пункта Новоазовска, что на юге Донецкой области.

По данным "МГБ", в 08:10 утра 21 февраля украинская ДРГ в попытке прорыва к границе с Россией встретились с подразделениями "народной милиции ДНР", после чего завязался бой.

В "ведомстве" добавили, что в результате прорыва диверсионной группе удалось подорвать склад ракетно-артиллерийского вооружения "Управления народной милиции ДНР".

Проокуппационный Telegram-канал "Донбасс решает" написал, что один из членов украинской ДРГ якобы подорвался на собственной взрывчатке, которую он пытался установить в районе железнодорожного вокзала. Рядом с останками диверсанта была найдена сумка с еще одним взрывчатым веществом.

Ранее сообщалось, что Россия предъявила обвинения украинской стороне в обстреле территории Ростовской области украинскими военнослужащими. По словам представителей СК РФ, обстрел был произведен с использованием реактивной системы залпового огня.

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к жителям в ОРДЛО с просьбой не верить фейкам о якобы готовящемся наступлении ВСУ на Донбассе. Министр подчеркнул что украинские военные предпринимают усилию по укреплению обороноспособности и не собираются предпринимать никаких наступательных действий на Донбассе.