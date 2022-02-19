Россия обвиняет украинских военных в обстреле территории Ростовской области (видео)

В связи с происшествием в Ростовской области депутат Госдумы Виктор Соболев призвал российские власти ввести войска на Донбасс и "защитить" жителей ОРДЛО.

Главное управление Следственного комитета Российской Федерации предъявило обвинение в адрес украинских военнослужащих в обстреле территории Ростовской области. В связи с этим, ведомство возбудило уголовное дело" по факту обстрела приграничной территории Ростовской области со стороны украинских военизированных формирований", сообщает пресс-служба СК России.

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По словам представителей СК, "19 февраля 2022 в период с 5 до 6 часов утра неизвестные лица, находясь на территории Украины, используя реактивную систему залпового огня", якобы произвели обстрел приграничной территории Тарасовского района Ростовской области.

На место инцидента выехала следственная группа, которая осмотрела место происшествия после разминирования территории.

Как сообщают российские СМИ, пограничники РФ зафиксировали попадание двух боеприпасов на территорию Ростовской области — один из них разрушил хозяйственную постройку в хуторе Маноцкий Тарасовского района. В результате взрыва никто не пострадал.

Тем временем, в связи с этим происшествием депутат Госдумы Виктор Соболев, который является членом оборонного комитета, призвал власти РФ ввести российские войска на территорию Донбасса чтобы "защитить" жителей ОРДЛО, и признать "независимость" так называемых "ЛДНР".

"Они нас все время толкают на то, чтобы мы ввели войска, всячески провоцируют. И этот снаряд, обстрелы выросли, а эти диверсии на газопроводе и взрыв этой машины", — сказал Соболев, упомянув фейковые сообщения о провокациях ВСУ.

Ответ украинской стороны

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба категорически отверг обвинения в адрес украинской стороны и призвал немедленно провести "беспристрастное международное расследование инцидентов", о которых активно говорят в последние дни российские СМИ.

На заявления российской стороны также отреагировал главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный, который сообщил что артиллерийские подразделения ООС находятся на расстоянии более 21 километра от линии разграничения. Поэтому вся информация относительно обстрела территории Ростовской области формированиями ВСУ является "откровенной ложью и провокацией".

Ранее сообщалось, что 19 февраля народные депутаты фракции "Слуга народа" и иностранные журналисты попали под массивный артиллерийский обстрел в районе населенного пункта Новолуганское.

Как сообщаило КП "Компания "Вода Донбасса", сегодня, 19 февраля, в результате обстрелов насосная станция "Южнодонбасского водопровода" получила повреждения. Жители 44 населенных пунктов остались без водоснабжения.