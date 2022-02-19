Депутаты фракции "Слуга народа" попали под обстрел в зоне ООС (видео)

Вместе с депутатами находились иностранные журналисты, которые перед обстрелом общались с военнослужащими ВСУ.

19 февраля народные депутаты фракции "Слуга народа", члены комитета Национальной безопасности, обороны и разведки, среди которых находится Давид Арахамия, попали под жестокий артиллерийский обстрел в районе населенного пункта Новолуганское. Об этом сообщает народный депутат Мария Мезенцева в своем Telegram.

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Вместе с депутатами под обстрел попали также иностранные журналисты.

Как сообщает спикер фракции "Слуга народа", перед этим нардепы вместе с журналистами побывали на украинских позициях в районе Светлодарского, что в 3 км от Новолуганского. Они пообщались с военнослужащими относительно оперативной обстановки и обострения, которые можно наблюдать в течение последних дней.

[ + – ] Иностранные журналисты общаются с военнослужащими ВСУ

[ + – ] Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в районе Светлодарска

Также сообщается, что представители "Слуга народа" передали одному из подразделений ВСУ дрон, который необходим для выполнения заданий в зоне ООС.

Напомним, что 19 февраля в результате обстрелов в зоне ООС насосная станция "Южнодонбасского водопровода" получила повреждения. Из-за этого без воды остались 44 населенных пункта.

17 февраля в зоне проведения ОСС было зафиксировано 60 обстрелов, из которых 43 были с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия.