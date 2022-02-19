Депутати фракції "Слуга народу" потрапили під обстріл у зоні ООС (відео)

Разом із депутатами перебували іноземні журналісти, які перед обстрілом спілкувалися з військовослужбовцями ЗСУ.

19 лютого народні депутати фракції "Слуга народу", члени комітету Національної безпеки, оборони та розвідки, серед яких знаходиться Давид Арахамія, потрапили під жорсткий артилерійський обстріл у районі населеного пункту Новолуганське. Про це повідомляє народний депутат Марія Мезенцева у своєму Telegram.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Разом із депутатами під обстріл потрапили також іноземні журналісти.

Як повідомляє спікер фракції "Слуга народу", перед цим нардепи разом із журналістами побували на українських позиціях у районі Світлодарського, що за 3 км від Новолуганського. Вони поспілкувалися з військовослужбовцями щодо оперативної обстановки та загострення, яке можна спостерігати протягом останніх днів.

[ + – ] Іноземні журналісти спілкуються з військовослужбовцями ЗСУ

[ + – ] Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в районі Світлодарська

Також повідомляється, що представники "Слуги народу" передали одному з підрозділів ЗСУ дрон, який необхідний для виконання завдань у зоні ООС.

Нагадаємо, що 19 лютого внаслідок обстрілів у зоні ООС насосна станція "Південнодонбаського водопроводу" зазнала пошкоджень. Через це без води залишилися 44 населені пункти.

17 лютого в зоні проведення ОСС було зафіксовано 60 обстрілів, з яких 43 були із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї.