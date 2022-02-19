Из-за обстрелов 44 населенных пункта на Донбассе остались без воды (список)
Снаряды повредили два трансформатора на насосной станции "Южнодонбасского водопровода". Без водоснабжения осталась Волноваха, Докучаевск, Покровск и ряд других населенных пунктов.
В результате обстрелов насосная станция "Южнодонбасского водопровода" получила повреждения. Снаряды повредили два трансформатора. Об этом сообщает КП "Компания "Вода Донбасса".
Указывается, что из-за повреждений трансформаторов остановлена подача воды на четыре фильтровальные станции, без воды остались такие населенные пункты:
- Александровка;
- Балаган;
- Беззаботовка;
- Белицкое;
- Белозерское;
- Благодатное;
- Ближнее;
- Вишневое;
- Владимировка;
- Водяное;
- Водянское;
- Волноваха;
- Горняк;
- Григоровка;
- Доброполье;
- Докучаевск;
- Желанное;
- Жовтневое;
- Зоряное;
- Иверское;
- Кураховка;
- Ласточкино;
- Лисовка;
- Мариуполь;
- Мирноград;
- Мироновка;
- Николаевка;
- Нововодяное;
- Новогродовка;
- Новотроицкое;
- Ольгинское;
- Орловка;
- Острый;
- Петровка;
- Покровск;
- Проминь;
- Сартана;
- Светлое;
- Святогоровка;
- Селидово;
- Старый Крым;
- Угледар;
- Украинка;
- Цукурино.
Также в заявлении подчеркивают, что фильтровальные станции Мариуполя переведены на водоснабжение из Старокрымского водохранилища. Сотрудники коммунального предприятия оценивают повреждения и определяют фронт восстановительных работ.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил, что на Донбассе есть большой риск диверсий. Вчера, 18 февраля в центре оккупированного Донецка прогремел взрыв. Оказалось, что был взорван автомобиль одного из начальников оккупационных администраций ОРДО.
17 февраля из-за обстрелов оккупантов в Станице Луганской половина домов оставалась без электроэнергии. Также в оккупированном Луганске 19 февраля взорвался газопровод и заправка.