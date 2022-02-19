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Военный Фокус Российско-украинская война

Из-за обстрелов 44 населенных пункта на Донбассе остались без воды (список)

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водоснабжение на донбассе
Фото: delo.ua | Без водоснабжения остались десятки городов

Снаряды повредили два трансформатора на насосной станции "Южнодонбасского водопровода". Без водоснабжения осталась Волноваха, Докучаевск, Покровск и ряд других населенных пунктов.

В результате обстрелов насосная станция "Южнодонбасского водопровода" получила повреждения. Снаряды повредили два трансформатора. Об этом сообщает КП "Компания "Вода Донбасса".

Указывается, что из-за повреждений трансформаторов остановлена подача воды на четыре фильтровальные станции, без воды остались такие населенные пункты:

  1. Александровка;
  2. Балаган;
  3. Беззаботовка;
  4. Белицкое;
  5. Белозерское;
  6. Благодатное;
  7. Ближнее;
  8. Вишневое;
  9. Владимировка;
  10. Водяное;
  11. Водянское;
  12. Волноваха;
  13. Горняк;
  14. Григоровка;
  15. Доброполье;
  16. Докучаевск;
  17. Желанное;
  18. Жовтневое;
  19. Зоряное;
  20. Иверское;
  21. Кураховка;
  22. Ласточкино;
  23. Лисовка;
  24. Мариуполь;
  25. Мирноград;
  26. Мироновка;
  27. Николаевка;
  28. Нововодяное;
  29. Новогродовка;
  30. Новотроицкое;
  31. Ольгинское;
  32. Орловка;
  33. Острый;
  34. Петровка;
  35. Покровск;
  36. Проминь;
  37. Сартана;
  38. Светлое;
  39. Святогоровка;
  40. Селидово;
  41. Старый Крым;
  42. Угледар;
  43. Украинка;
  44. Цукурино.

Также в заявлении подчеркивают, что фильтровальные станции Мариуполя переведены на водоснабжение из Старокрымского водохранилища. Сотрудники коммунального предприятия оценивают повреждения и определяют фронт восстановительных работ.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил, что на Донбассе есть большой риск диверсий. Вчера, 18 февраля в центре оккупированного Донецка прогремел взрыв. Оказалось, что был взорван автомобиль одного из начальников оккупационных администраций ОРДО.

17 февраля из-за обстрелов оккупантов в Станице Луганской половина домов оставалась без электроэнергии. Также в оккупированном Луганске 19 февраля взорвался газопровод и заправка.