Из-за обстрелов 44 населенных пункта на Донбассе остались без воды (список)

Снаряды повредили два трансформатора на насосной станции "Южнодонбасского водопровода". Без водоснабжения осталась Волноваха, Докучаевск, Покровск и ряд других населенных пунктов.

В результате обстрелов насосная станция "Южнодонбасского водопровода" получила повреждения. Снаряды повредили два трансформатора. Об этом сообщает КП "Компания "Вода Донбасса".

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Указывается, что из-за повреждений трансформаторов остановлена подача воды на четыре фильтровальные станции, без воды остались такие населенные пункты:

Александровка; Балаган; Беззаботовка; Белицкое; Белозерское; Благодатное; Ближнее; Вишневое; Владимировка; Водяное; Водянское; Волноваха; Горняк; Григоровка; Доброполье; Докучаевск; Желанное; Жовтневое; Зоряное; Иверское; Кураховка; Ласточкино; Лисовка; Мариуполь; Мирноград; Мироновка; Николаевка; Нововодяное; Новогродовка; Новотроицкое; Ольгинское; Орловка; Острый; Петровка; Покровск; Проминь; Сартана; Светлое; Святогоровка; Селидово; Старый Крым; Угледар; Украинка; Цукурино.

Также в заявлении подчеркивают, что фильтровальные станции Мариуполя переведены на водоснабжение из Старокрымского водохранилища. Сотрудники коммунального предприятия оценивают повреждения и определяют фронт восстановительных работ.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил, что на Донбассе есть большой риск диверсий. Вчера, 18 февраля в центре оккупированного Донецка прогремел взрыв. Оказалось, что был взорван автомобиль одного из начальников оккупационных администраций ОРДО.

17 февраля из-за обстрелов оккупантов в Станице Луганской половина домов оставалась без электроэнергии. Также в оккупированном Луганске 19 февраля взорвался газопровод и заправка.