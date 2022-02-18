В центре оккупированного Донецка прогремел мощный взрыв: подробности и кадры с места ЧП

На парковке возле правительственного здания взорвался автомобиль, который принадлежал начальнику "народной милиции "ДНР" Денису Синенкову.

В пятницу, 18 февраля, в центре оккупированного Донецка прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает "РИА Новости".

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По неподтвержденным данным, взрыв в Донецке прогремел в нескольких десятках метров от здания правительства "ДНР".

[ + – ] В центре оккупированного Донецка прогремел мощный взрыв

Похожую информацию публикует российский Telegram-канал Baza. Журналисты, ссылаясь на слова очевидцев, сообщают, что в оккупированном Донецке была слышна серия взрывов — в центре города возле правительственного здания, а также в пригороде на юго-западном направлении.

В Telegram-сообществе "Типичный Донецк" опубликовали еще одно фото с места ЧП. Известно, что на парковке возле здания "Дома правительства" взорвался автомобиль. На место происшествия, как утверждают в сообществе, уже выехали сотрудники МЧС.

[ + – ] В центре оккупированного Донецка прогремел мощный взрыв

[ + – ] Прогремел мощный взрыв в Донецке

Позже в социальных сетях опубликовали еще одно видео с места, где прогремел взрыв в Донецке. Судя по кадрам, на парковке возле правительственного здания "ДНР" взорвался автомобиль "УАЗ".

[ + – ] 18 февраля прогремел мощный взрыв в Донецке

Глава "народной милиции "ДНР" Денис Синенков в комментарии российскому "Интерфаксу" сообщил, что в центре Донецка взорвался его автомобиль "УАЗ-469". Сам он в результате взрыва не пострадал.

[ + – ] В центре Донецка взорвался автомобиль начальника "народной милиции ДНР" Дениса Синенкова

Напомним, 18 февраля главы оккупационный "ДНР" и "ЛНР" заявили об эвакуации мирного населения в Россию из-за возможного "наступления ВСУ". В ходе обращения Денис Пушилин и Леонид Пасечник объясняли свое решение тем, что Киев попытается силой освободить Донбасс.

Вечером 18 февраля в оккупированном Донецке включили сирену гражданской обороны. Сигналы воздушной тревоги в районах города прозвучали после того, как оккупационные власти объявили о массовой эвакуации мирного населения в Россию.