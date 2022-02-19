Зарево на весь город: в оккупированном Луганске прогремел взрыв (видео)

В Луганске прогремели взрывы на газопроводе и заправке, причины пока неизвестны.

В пятницу вечером, 19 февраля, в оккупированном Луганске произошел мощный взрыв на газопроводе "Дружба". Об этом сообщает российское издание "РИА-Новости".

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Спустя время факт взрыва подтвердило агентство новостей луганских боевиков "Луганск информцентр", сообщив, что на место инцидента выехала бригада ремонтников. Известно, что инцидент произошел в районе Малой Вергунки.

Уточним, что по информации другого предприятия боевиков ("Луганскгаз"), взрыв произошел в районе Малой Вергунки. Ликвидировать его удалось в 23:40.

На данный момент информации пострадавших в результате взрыва пока нет. Оккупационная администрация "ЛНР" также не сообщила о причинах взрыва.

Напомним, сегодня Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что российскими спецслужбами заминировано ряд объектов социальной инфраструктуры в Донецке, которые в дальнейшем будут подорваны.

Фокус также писал, что во время срочного брифинга СНБО секретарь ведомства Алексей Данилов заявил, что Украина не будет освобождать Донбасс силовым путем, однако на неподконтрольных территориях оккупанты могут устроить диверсии, в которых обвинят бойцов украинской армии.