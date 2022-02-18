Российские спецслужбы планируют взрывы в оккуприованном Донецке - ГУР Украины

По информации разведчиков, спецслужбы России заминировали ряд объектов социальной инфраструктуры с целью их дальнейшего подрыва.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что российскими спецслужбами заминировано ряд объектов социальной инфраструктуры в Донецке, которые в дальнейшем будут подорваны. Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО Украины в Facebook.

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"Служба связей с общественностью ГУР МО Украины уполномочена заявить, что военная разведка Украины располагает информацией о минировании российскими спецслужбами ряда объектов социальной инфраструктуры в Донецке с целью их дальнейшего подрыва", — говорится в заявлении.

Отмечается, что целью россиян является дестабилизация ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса и создание основания для обвинения Украины в терактах.

В связи с этим ГУР МО Украины призывает жителей Донецка не выходить из домов и отказаться от пользования общественным транспортом.

При этом обратим внимание, что в Telegram-каналах ОРДЛО активно распространяется информация о якобы планах провокаций в ближайшем времени со стороны Украины. Отмечается, что ВСУ и СБУ собираются обстрелять автобусы с мирными жителями Донбасса, а потом вину за это переложить на военных незаконных бандформирований.

[ + – ] В ОРДЛО распространяются слухи о подготовке провокаций ВСУ

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил о диверсиях на оккупированном Донбассе. Перечисляя возможные провокации, он отметил возможный подрыв автобусов, в котором будут вывозить в Ростов эвакуированных из ОРДЛО местных жителей.

Также Данилов заявил, что Украина не планирует освобождать Донбасс силовым путем, однако на временно оккупированных территориях оккупанты могут устроить диверсии, в которых обвинят военных украинской армии.

Отметим, что журналист и основатель Bellingcat Элиот Хиггинс считает, что начало эвакуации жителей ОРДЛО в Россию будет использовано как повод для нападения РФ на Украину.

Напомним, сегодня около 6 часов вечера в центре оккупированного Донецка прогремел мощный взрыв. На парковке возле правительственного здания "ДНР" взорвался автомобиль "УАЗ".