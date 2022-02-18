Російські спецслужби планують вибухи в Донецьку — ГУР України

За інформацією розвідників, спецслужби Росії замінували низку об'єктів соціальної інфраструктури з метою їхнього подальшого підриву.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що російськими спецслужбами заміновано низку об'єктів соціальної інфраструктури в Донецьку, які надалі будуть підірвані. Про це повідомляє пресслужба ГУР МО України у Facebook.

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"Служба зв'язків з громадськістю ГУР МО України уповноважена заявити, що військова розвідка України має інформацію про мінування російськими спецслужбами низки об'єктів соціальної інфраструктури в Донецьку з метою їхнього подальшого підриву", — йдеться в заяві.

Зазначається, що метою росіян є дестабілізація ситуації на тимчасово окупованих територіях Донбасу та створення підстав для звинувачення України в терактах.

У зв'язку з цим ГУР МО України закликає донеччан не виходити з будинків і відмовитися від користування громадським транспортом.

При цьому звернемо увагу, що в Telegram-каналах ОРДЛО активно поширюється інформація про плани провокацій найближчим часом з боку України. Зазначається, що ЗСУ та СБУ збираються обстріляти автобуси з мирними жителями Донбасу, а потім провину за це перекласти на військових незаконних бандформувань.

[ + – ] В ОРДЛО поширюються чутки про підготовку провокацій ЗСУ

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов попередив про диверсії на окупованому Донбасі. Перераховуючи можливі провокації, він наголосив на можливому підриві автобусів, у яких вивозитимуть до Ростова евакуйованих з ОРДЛО місцевих жителів.

Також Данілов заявив, що Україна не планує звільняти Донбас силовим шляхом, проте на тимчасово окупованих територіях окупанти можуть влаштувати диверсії, у яких звинувачують військових української армії.

Зазначимо, що журналіст та засновник Bellingcat Еліот Гіґґінс вважає, що початок евакуації жителів ОРДЛО до Росії буде використано як привід для нападу РФ на Україну.

Нагадаємо, сьогодні близько 6 години вечора в центрі окупованого Донецька прогримів потужний вибух. На паркуванні біля урядової будівлі "ДНР" вибухнув автомобіль "УАЗ".