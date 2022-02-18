Евакуацію жителів ОРДЛО буде використано Росією як привід для вторгнення — засновник Bellingcat

Еліот Гіґґінс вважає, що Кремль грає з життями людей, щоб створити привід для нападу на Україну.

Кадровий співробітник британської розвідки, журналіст та засновник Bellingcat Еліот Гіґґінс вважає, що початок евакуації жителів ОРДЛО до Росії буде використано як привід для нападу РФ на Україну. Про це він написав у своєму Twitter.

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Коментуючи ситуацію в ОРДЛО, де окупаційні адміністрації розпочали евакуацію населення до Росії, побоюючись "наступу" ЗСУ, Гіґґінс назвав це політичною грою Кремля.

"Гра в політичний театр із життями людей, щоб виправдати вторгнення. Росія 2022", — зазначив голова Bellingcat.

[ + – ] Твіт Еліота Гіґґінса

Зазначимо, що у Держдепі США також заявили, що евакуація на Донбасі є приводом для початку агресії Росії. Саме про цей тип операції під неправдивим прапором попередив держсекретар США Ентоні Блінкен у своєму виступі в Раді Безпеки ООН, вважає представник Держдепу.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до мешканців Донбасу.

"Вас використовують для ескалації ситуації з метою вирішення чергового кровопролиття", — зазначив він у своєму зверненні. Також Залужний наголосив, що українська армія не планує наступу на Донбас, яким залякують зараз голови "ДНР" та "ЛНР" населення.

У Кремлі вже відхрестилися від евакуації жителів ОРДЛО до Росії. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що не знає "що відбувається зараз у Пушиліна".

Тим часом до Донецька вже прибули автобуси, відправлення людей до Росії заплановано на вечір. Жителів "ДНР" закликали взяти із собою документи, речі першої необхідності та дійти до точок збору.