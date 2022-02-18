Евакуація на Донбасі це привід для початку агресії Росії — Держдеп США

Американські чиновники стверджують, що повідомлення про вибухи та евакуація на Донбасі є димовою завісою, під якою Росія зосереджує свої сили для початку агресії проти України.

Державний департамент США назвав евакуацію мешканців на Донбасі приводом для початку російської військової операції проти України. Американські представники вважають, що справжнім агресором у цьому конфлікті є Росія, і повідомлення про евакуацію та вибухи — лише спроба росіян приховати цей факт під пеленою брехні та дезінформації. Про це повідомляє "РІА-Новини".

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"Саме про цей тип операції під помилковим прапором попередив держсекретар США Ентоні Блінкен у своєму виступі в Раді Безпеки ООН", сказав представник Держдепу, котрий не назвав себе, у відповіді "РІА Новини" на прохання прокоментувати ситуацію, що склалася на Донбасі.

"Це цинічна і жорстока спроба використати людей як пішаків, щоб відвернути світ від того факту, що Росія нарощує свої сили для підготовки до нападу", — сказав американський чиновник.

"Росія є єдиним призвідником цієї напруженості і загрожує народу України. Вона розмістила свої війська на кордонах України та регулярно порушує права жителів Донбасу та Криму", — додав американський дипломат.

Раніше Фокус повідомляв, що у Кремлі не знають, що на Донбасі розпочалася евакуація мешканців до Росії. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що йому невідомо, "що зараз відбувається в Пушиліна".

Тим часом автобуси для евакуації мешканців уже прибувають до Донецька. Перші рейси заплановані на 19.00 18 лютого 2022 року.

Влада "ЛНР" також вирішила почати евакуювати своїх мешканців — кажуть, що побоюється української агресії. Голова бойовиків Леонід Пасічник очікує на "наступ ЗСУ".