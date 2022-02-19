Заграва на все місто: в окупованому Луганську пролунав вибух (відео)

У Луганську прогриміли вибухи на газопроводі та заправці, причини поки що невідомі.

У п'ятницю ввечері, 19 лютого, в окупованому Луганську стався потужний вибух газопроводу "Дружба". Про це повідомляє російське видання "РІА-Новини".

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Згодом факт вибуху підтвердило агентство новин луганських бойовиків "Луганськ інформцентр", повідомивши, що на місце інциденту виїхала бригада ремонтників. Відомо, що інцидент стався у районі Малої Вергунки.

Уточнимо, що за інформацією іншого підприємства бойовиків ("Луганськгаз"), вибух стався в районі Малої Вергунки. Ліквідувати його вдалося о 23:40.

Наразі інформації про постраждалих внаслідок вибуху немає. Окупаційна адміністрація "ЛНР" також не повідомила причини вибуху.

Нагадаємо, сьогодні Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що російськими спецслужбами заміновано низку об'єктів соціальної інфраструктури в Донецьку, які надалі будуть підірвані.

Фокус також писав, що під час термінового брифінгу РНБО секретар відомства Олексій Данілов заявив, що Україна не звільнятиме Донбас силовим шляхом, проте на непідконтрольних територіях окупанти можуть влаштувати диверсії, в яких звинуватять бійців української армії.