Росію ізолюють від фінансових ринків, якщо вона вторгнеться в Україну, — Єврокомісія

У разі погіршення ситуації в Україні російських громадян також можуть позбавити доступу до основних експортних товарів.

На Росію, якщо вона здійснить вторгнення в Україну, чекають безпрецедентні санкції, у тому числі ізоляція від світових фінансових ринків. Про це попередила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

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Зокрема, топ-європейська політикиня розкрила частину пакету санкцій, які очікують на Росію в разі повномасштабного вторгнення в Україну.

За словами голови Єврокомісії, Москва буде відрізана від фінансових ринків, а російських громадян позбавлять доступу до основних експортних товарів за умови, якщо Кремль зважиться на проведення воєнної операції. Урсула фон дер Ляєн виключила лише силовий сценарій на дії Росії щодо України.

"Санкції будуть накладені на всі вироблені нами товари, які терміново потрібні Росії для модернізації та диверсифікації економіки, де ми домінуємо на світовому ринку, а в них немає заміни. Перехід до санкцій настільки величезний і значний. Але ми повинні давати Росії шанс повернутися до дипломатії та столу переговорів. Це вікно все ще відчинене", — наголосила голова Європейської комісії.

Урсула фон дер Ляєн нагадала, що слабким місцем Росії є її залежність від експорту палива, оскільки половина російського бюджету формується за рахунок таких продажів.

"Росії необхідно модернізуватися, і саме це стане неможливим, якщо буде запроваджено додаткові санкції", — резюмувала голова Єврокомісії.

Нагадаємо, раніше в США виключили відключення Росії від системи SWIFT. Як зазначають у Білому домі, новий пакет санкцій щодо Москви через вторгнення в Україну не передбачає від'єднання Кремля від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів, проте союзники можуть переглянути низку обмежень у разі ескалації конфлікту.

Обговорення жорсткого пакету санкцій проти Росії розпочалося в середині лютого. За словами голови європейської дипломатії Жозепа Борреля, окрему увагу в обмеженнях Європа приділяє енергетиці, постачанню сировини та банківській сфері.