Євросоюз почав обговорювати пакет санкцій проти РФ за вторгнення в Україну, — Bloomberg

За інформацією журналістів, під час обговорення кожна з країн ЄС намагається вийти з-під удару, пов'язаного з накладенням нових обмежень на Москву та можливими діями у відповідь.

Країни Європейського Союзу, враховуючи Німеччину, Францію та Італію, за зачиненими дверима чинять тиск на блок країн Заходу, щоб знайти способи захистити свою економіку у випадку, якщо західний альянс вдарить по Росії санкціями через агресію, пов'язану з Україною, повідомляє Bloomberg.

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Німеччина й Італія прагнули захистити свій банківський сектор, а Рим натомість запропонував націлюватися на окремих осіб, а не на широкі верстви російської економіки, заявили люди, які побажали залишитися неназваними, оскільки переговори мають приватний характер.

Переговори почалися після того, як президент США Джо Байден попередив у четвер, 17 лютого 2022 року, що ймовірність російського вторгнення в Україну "дуже висока", незважаючи на неодноразові запевнення Москви в тому, що вона не має наміру вторгатися. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що повний пакет санкцій ЄС готовий та отримав одностайну підтримку 27 держав-членів блоку.

"У нас підготовлений дуже жорсткий пакет санкцій, й енергетика буде одним із найважливіших питань у цьому пакеті", — сказав Боррель перед екстреною зустріччю лідерів ЄС у Брюсселі.

Німеччина, Франція, Нідерланди та Польща входять до країн ЄС, які висловлюють занепокоєння щодо наслідків запровадження санкцій щодо певних секторів, враховуючи енергетику, сировину та банки. Росія є основним джерелом природного газу в Європі, і майже третина її експорту проходить українськими трубопроводами.

Минулого місяця Італія надіслала до Європейської комісії, виконавчого органу ЄС, який готує потенційні санкції для блоку, неофіційний документ, в якому викладаються побоювання Риму щодо того, як ці заходи можуть вплинути на його власну економіку. Рим також зазначив свій сектор предметів розкоші, де він побоюється помсти Росії за санкції, а не обмежень на експорт, сказало одне з джерел.

Італія попросила комісію попрацювати над компенсаційним механізмом, щоб пом'якшити удар санкцій по країнах ЄС, повідомили джерела.

Італія значною мірою залежить від постачання російського газу, і санкції, що впливають на торгівлю, вплинуть на її економіку, оскільки Італія є сьомим за величиною постачальником для Росії, а обсяг торговельних потоків минулого року становив понад 20 мільярдів євро.

ЄС уникає ділитися подробицями пакету санкцій з усіма своїми членами разом, воліючи консультуватися з ними у невеликих групах, щоб уникнути розбіжностей. За словами представника ЄС, лідери країн Євросоюзу на саміті у четвер, 17 лютого 2022 року, не мали наміру докладно обговорювати санкції.

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