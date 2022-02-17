Евросоюз начал обсуждать пакет санкций против РФ за вторжение в Украину, — Bloomberg

По информации журналистов, в ходе обсуждения каждая из стран ЕС пытается выйти из-под удара, связанного с наложением новых ограничений на Москву и возможными ответными действиями.

Страны Европейского Союза, включая Германию, Францию ​​и Италию, за закрытыми дверями оказывают давление на блок стран Запада, чтобы найти способы защитить свою экономику в случае, если западный альянс ударит по России санкциями из-за агрессии, связанной с Украиной, сообщает Bloomberg.

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Германия и Италия стремились защитить свой банковский сектор, а Рим вместо этого предложил нацеливаться на отдельных лиц, а не на широкие слои российской экономики, заявили люди, пожелавшие остаться неназванными, поскольку переговоры носят частный характер.

Переговоры начались после того, как президент США Джо Байден предупредил в четверг 17 февраля 2022 года, что вероятность российского вторжения в Украину "очень высока", несмотря на неоднократные заверения Москвы в том, что она не намерена вторгаться. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что полный пакет санкций ЕС готов и получил единодушную поддержку 27 государств-членов блока.

"У нас подготовлен очень жесткий пакет санкций, и энергетика будет одним из самых важных вопросов в этом пакете", — сказал Боррель перед экстренной встречей лидеров ЕС в Брюсселе.

Германия, Франция, Нидерланды и Польша входят в число стран ЕС, которые выражают озабоченность по поводу последствий введения санкций в отношении определенных секторов, включая энергетику, сырье и банки. Россия является основным источником природного газа в Европе, и около трети ее экспорта проходит по украинским трубопроводам.

В прошлом месяце Италия направила в Европейскую комиссию, исполнительный орган ЕС, который готовит потенциальные санкции для блока, неофициальный документ, в котором излагаются опасения Рима по поводу того, как эти меры могут повлиять на его собственную экономику. Рим также отметил свой сектор предметов роскоши, где, он опасается мести России за санкции, а не ограничений на экспорт, сказал один из источников.

Италия попросила комиссию поработать над компенсационным механизмом, чтобы смягчить удар санкций по странам ЕС, сообщили источники.

Италия в значительной степени зависит от поставок российского газа, и санкции, влияющие на торговлю, повлияют на ее экономику, поскольку Италия является седьмым по величине поставщиком для России, а объем торговых потоков в прошлом году составил более 20 миллиардов евро.

ЕС избегает делиться подробностями пакета санкций со всеми своими членами вместе, предпочитая консультироваться с ними в небольших группах, чтобы избежать разногласий. По словам представителя ЕС, лидеры стран Евросоюза на саммите в четверг, 17 февраля 2022 года, не собирались подробно обсуждать санкции.

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