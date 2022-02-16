США рассматривают введение санкции против окружения Путина

В ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что подобными действиями Штаты хотят выразить поддержку российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

В США рассматривают вопрос введения санкций против близкого окружения президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

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"Рассматривается ряд санкций против его внутреннего круга", — сказала она, отвечая на вопрос журналистов.

Таким образом в Белом доме собираются выразить поддержку российскому оппозиционеру Алексею Навальному, против которого в России начали новый судебный процесс.

Ранее стало известно, что США готовит санкции против компаний и госбанков РФ в случае вторжения в Украину. Американские чиновники утверждают, что новые меры против РФ станут самыми мощными за последние годы, ведь президент США Джо Байден готовится к радикальным финансовым и другим санкциям в случае вторжения Кремля в Украину.

Также в США изучают возможность санкций против России за кибератаки на Украину.

В то же время в США заявили, что не будут давить на Украину в вопросе вступления в НАТО. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что Украина имеет право на суверенитет, территориальную целостность и свободу определять свой внешнеполитический курс.

Отметим, что недавно посол РФ в Швеции сказал, что россияне "сра…и на все их санкции", комментируя возможность введения новых западных санкций против России. Также он сказал, что предыдущие санкции США и ЕС положительно повлияли на экономику и сельское хозяйство России.