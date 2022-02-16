США розглядають запровадження санкції проти оточення Путіна

У ході брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що подібними діями Штати хочуть висловити підтримку російському опозиціонеру Олексію Навальному.

У США розглядають питання запровадження санкцій проти близького оточення президента Російської Федерації Володимира Путіна. Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі під час брифінгу.

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"Розглядається низка санкцій проти його внутрішнього кола", — сказала вона, відповідаючи на запитання журналістів.

Таким чином, у Білому домі збираються висловити підтримку російському опозиціонеру Олексію Навальному, проти якого в Росії розпочали новий судовий процес.

Раніше стало відомо, що США готують санкції проти компаній та держбанків РФ у разі вторгнення в Україну. Американські чиновники стверджують, що нові заходи проти РФ стануть найпотужнішими за останні роки, адже президент США Джо Байден готується до радикальних фінансових та інших санкцій у разі вторгнення Кремля в Україну.

Також у США вивчають можливість санкцій проти Росії за кібератаки на Україну.

Водночас у США заявили, що не тиснуть на Україну щодо вступу до НАТО. Прессекретарка Білого дому Джен Псакі сказала, що Україна має право на суверенітет, територіальну цілісність та свободу визначати свій зовнішньополітичний курс.

Зазначимо, що нещодавно посол РФ у Швеції сказав, що росіяни "сра...и на всі їхні санкції", коментуючи можливість запровадження нових західних санкцій проти Росії. Також він сказав, що попередні санкції США та ЄС позитивно вплинули на економіку та сільське господарство Росії.